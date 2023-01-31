Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’in sırları ifşa oldu! “Grup seksi reddedince...”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Kayla Kayden, 2014 yılın yetişkin film sektörüne adım atarak bir anda ünlendi. Henüz 18 yaşındayken seçmelere katılan ve Hugh Hefner’in yanındaki modelleri kendisine idol olarak seçtiğini ifade eden Kayden uzun çabalarının sonunda hem dergide hem de malikanede yerini aldığını belirtti. Ancak bu kabul edilişin kendisi için travmatik sonuçları olduğunu ifade eden Kayden yaptığı itiraflarla herkesi şaşırtmayı başardı.

“SANİYELER İÇİNDE DIŞARI ATILDI”

Partilerde birbirinden ilginç fikirlerin ortaya atıldığını dile getiren Kayden, “Bir keresinde Hefner benim yanımdaki bir kızdan idrarını emmesini istedi. Kız reddedince ise saniyeler içinde dışarı atıldı. Size söyleneni yapmazsanız tüm Hollywood’da kara listeye alınırdınız. Haftada 3-4 gün grup seks partileri oluyordu. Eğer grup seksi reddederseniz artık orada kalmanızın imkanı yoktu” dedi.

Evin her köşesinin gizli kameralar tarafından izlendiğini belirten Kayden, “Konağın her yerinde insanların seks yaptığını hatırlıyorum. Havuzlarda, lobide, mutfakta... Çoğu zaman geride kalıp izledim, ancak Playboy malikanesindeyken zengin biriyle evleneceğimiz fikrine kapıldık ve gerçekten büyük bir hüsran yaşadık” diye konuştu.