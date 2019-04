Playboy modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verirse...

Ünlü Playboy dergisi, 7 Playmates'in kapak fotoğraflarını yeniden yarattı ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Kapakların tanıtımı, önceki filmlerin yayınlanmasından yaklaşık 30 yıl sonra, Playboy için fotoğrafçılar Ben Miller ve Ryan Lowry tarafından yeniden yaratıldı.

Modellerin her biri güzelliğin zamansız olduğunu ve kadınların her yaşta seksi olabileceğini kanıtlıyor. Hugh Hefner'in bir keresinde söylediği gibi: "Bir kez Oyun Arkadaşı, her zaman bir Oyun Arkadaşı."

Playbol modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte 30 yıl öncesi ve sonrası...

1. Kimberley Conrad Hefner (1988)

2. Charlotte Kemp (1982)

3. Cathy St. George (1982)

4. Monique St. Pierre (1978)

5. Renee Tenison (1989)

6. Candace Collins (1979)

7. Lisa Matthews (1990)