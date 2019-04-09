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Playboy modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verirse...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 09.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

Ünlü Playboy dergisinin 7 eski modeli 30 yıl sonra aynı kapak pozunu verdi. Ortaya çıkan görüntüler ise gerçekten etkileyiciydi.

Playboy modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verirse...

Ünlü Playboy dergisi, 7 Playmates'in kapak fotoğraflarını yeniden yarattı ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Kapakların tanıtımı, önceki filmlerin yayınlanmasından yaklaşık 30 yıl sonra, Playboy için fotoğrafçılar Ben Miller ve Ryan Lowry tarafından yeniden yaratıldı.

Modellerin her biri güzelliğin zamansız olduğunu ve kadınların her yaşta seksi olabileceğini kanıtlıyor. Hugh Hefner'in bir keresinde söylediği gibi: "Bir kez Oyun Arkadaşı, her zaman bir Oyun Arkadaşı."

Playbol modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte 30 yıl öncesi ve sonrası...

1. Kimberley Conrad Hefner (1988)

1önce

1sonra

2. Charlotte Kemp (1982)

2önce

2sonra

3. Cathy St. George (1982)

3önce

3sonra

4. Monique St. Pierre (1978)

4önce

4sonra

5. Renee Tenison (1989)

5önce

5sonra

6. Candace Collins (1979)

6önce

6sonra

7. Lisa Matthews (1990)

7önce

7sonra

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