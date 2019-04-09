Playboy modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verirse...

Ünlü Playboy dergisi, 7 Playmates'in kapak fotoğraflarını yeniden yarattı ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Kapakların tanıtımı, önceki filmlerin yayınlanmasından yaklaşık 30 yıl sonra, Playboy için fotoğrafçılar Ben Miller ve Ryan Lowry tarafından yeniden yaratıldı.
Modellerin her biri güzelliğin zamansız olduğunu ve kadınların her yaşta seksi olabileceğini kanıtlıyor. Hugh Hefner'in bir keresinde söylediği gibi: "Bir kez Oyun Arkadaşı, her zaman bir Oyun Arkadaşı."
Playbol modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte 30 yıl öncesi ve sonrası...
1. Kimberley Conrad Hefner (1988)
2. Charlotte Kemp (1982)
3. Cathy St. George (1982)
4. Monique St. Pierre (1978)
5. Renee Tenison (1989)
6. Candace Collins (1979)
7. Lisa Matthews (1990)
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
Türkiye'de ilk kez görüldü ama 25 yaşındaki Büşra vazgeçmedi
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Ömür boyu felç kalabilirsiniz!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum