Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

Ünlü şarkıcı Hatice, 2019 yılında Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açarak görenleri şaşkına çevirmiş, kalçasında herhangi bir estetik müdahale olmadığını kanıtlamak için bu hareketi yaptığını söylemişti. Magazin gündeminin renkli isimlerinden olan şarkıcı, şimdilerde kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

42 yaşındaki Hatice, geçtiğimiz yıl sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan evlilik teklifi aldığını magazin basınına duyurmuştu.

10 yaş küçük oyuncu sevgilisiyle ilişkileri dolu dizgin devam eden Hatice, sosyal medyadan yaptığı aşk dolu paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Estetik müdahalelerle bambaşka biri olan şarkıcı, müzik sektöründeki çalışmalarını sürdürüyor.

Pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyen ancak şimdilerde yeniden sahne almaya başlayan Hatice'nin, Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

KALÇASINI AÇMIŞTI

Ünlü şarkıcı, 2019 yılında yaptığı bir hareketle günlerce magazin gündemini meşgul etmişti. Hatice, Muammer Ketenci'nin defilesinde transparan bir kıyafetle podyuma çıkmış, ardından kalçasını açmıştı. Hatice'nin, herkesi şoke eden bu hareketi önceden planladığı ve insanların bunu şaka sanıp ciddiye almadığını ortaya çıktı. Hatice, olay olan hareketi, kalçasında herhangi bir müdahale bulunmadığını kanıtlamak için yaptığını söylemişti.

HATİCE KİMDİR?

Hatice, 6 Aralık 1978 tarihinde İzmir'de doğdu. Küçük yaştan itibaren müziğe merakı olan Hatice, 'İner misin Çıkar mısın?' adlı televizyon programında müzik dalında birincilik elde ederek keşfedildi.

ATV'de bir dönem Çürük Elma programını sunan şarkıcı, Eyüpsultan Musiki Cemiyeti ’ne kayıt olarak yeniden müziğe yöneldi. Arif Sağ Müzik Okulu’nda eğitim alan Hatice, profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye karar verdi ve 1999 yılında ilk albümünü piyasaya sürdü.

HATİCE'NİN ALBÜM VE ŞARKILARI

Albümleri

Hatice, Vol. 1 - 1999

Hatice, Vol. 2 - 2000

Hatice, Vol. 3 - 2002

Bitaneme - 2005

Canımın Ötesi - 2006

Tenin Tenime - 2008

Pardon - 2010

Çok Uzadı Bu Ayrılık - 2012

Teklileri

Aşk Kadınının Aşk Adamı - 2013

Sarmaş Dolaş - 2014

Kuşkulanma - 2016

Hüzünleri Sattım - 2017

Dert Olsun - 2019

Hoşçakal - 2020

Sensizde Yaşanıyor - 2021



