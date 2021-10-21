MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

21.10.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda, katıldığı bir defilede kalçasını açarak magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Hatice, şimdilerde kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile verdiği aşk dolu pozlarla adından söz ettiriyor.

Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

Ünlü şarkıcı Hatice, 2019 yılında Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açarak görenleri şaşkına çevirmiş, kalçasında herhangi bir estetik müdahale olmadığını kanıtlamak için bu hareketi yaptığını söylemişti. Magazin gündeminin renkli isimlerinden olan şarkıcı, şimdilerde kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

42 yaşındaki Hatice, geçtiğimiz yıl sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan evlilik teklifi aldığını magazin basınına duyurmuştu.

Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

10 yaş küçük oyuncu sevgilisiyle ilişkileri dolu dizgin devam eden Hatice, sosyal medyadan yaptığı aşk dolu paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

Estetik müdahalelerle bambaşka biri olan şarkıcı, müzik sektöründeki çalışmalarını sürdürüyor.

Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

Pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyen ancak şimdilerde yeniden sahne almaya başlayan Hatice'nin, Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

KALÇASINI AÇMIŞTI

Ünlü şarkıcı, 2019 yılında yaptığı bir hareketle günlerce magazin gündemini meşgul etmişti. Hatice, Muammer Ketenci'nin defilesinde transparan bir kıyafetle podyuma çıkmış, ardından kalçasını açmıştı. Hatice'nin, herkesi şoke eden bu hareketi önceden planladığı ve insanların bunu şaka sanıp ciddiye almadığını ortaya çıktı. Hatice, olay olan hareketi, kalçasında herhangi bir müdahale bulunmadığını kanıtlamak için yaptığını söylemişti.

Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

HATİCE KİMDİR?

Hatice, 6 Aralık 1978 tarihinde İzmir'de doğdu. Küçük yaştan itibaren müziğe merakı olan Hatice, 'İner misin Çıkar mısın?' adlı televizyon programında müzik dalında birincilik elde ederek keşfedildi.

Podyumda yürürken kalçasını göstermişti! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor!

ATV'de bir dönem Çürük Elma programını sunan şarkıcı, Eyüpsultan Musiki Cemiyeti ’ne kayıt olarak yeniden müziğe yöneldi. Arif Sağ Müzik Okulu’nda eğitim alan Hatice, profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye karar verdi ve 1999 yılında ilk albümünü piyasaya sürdü.

HATİCE'NİN ALBÜM VE ŞARKILARI

Albümleri
Hatice, Vol. 1 - 1999
Hatice, Vol. 2 - 2000
Hatice, Vol. 3 - 2002
Bitaneme - 2005
Canımın Ötesi - 2006
Tenin Tenime - 2008
Pardon - 2010
Çok Uzadı Bu Ayrılık - 2012

Teklileri
Aşk Kadınının Aşk Adamı - 2013
Sarmaş Dolaş - 2014
Kuşkulanma - 2016
Hüzünleri Sattım - 2017
Dert Olsun - 2019
Hoşçakal - 2020
Sensizde Yaşanıyor - 2021

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti! Saldırı anı kamerada"Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti! Saldırı anı kamerada
Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmişTekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmiş
Göğüslerini yine açtı! Bu sefer bakın nasıl sansür yaptıGöğüslerini yine açtı! Bu sefer bakın nasıl sansür yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

Liseli Boran'ı öldüren arkadaşının ifadesi: Çok ağrıma gitti

Liseli Boran'ı öldüren arkadaşının ifadesi: Çok ağrıma gitti

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Galatasaray sosyal medyayı yıktı!

Galatasaray sosyal medyayı yıktı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.