Polat Ailesi'nin yeni avukatı açıklamalarıyla gündem oldu! 'Cezaevinde çok ağlıyor' diyerek Dilan Polat'a gönderdiği kitapları tek tek saydı

Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Lüks yaşantıları ve gösterişli hayatlarıyla gündemden düşmeyen Polat çifti kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlamalarıyla 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her gün yeni detayların ortaya çıktığı soruşturma devam ederken Polat Ailesi'nin yeni avukatları Hüseyin Kaya açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilan-Engin Polat'ın yeni avukatı Hüseyin Kaya, Nevşin Mengü'nün yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Kaya yayında Dilan Polat ve Engin Polat'a kara para suçlamasının yöneltilmediğini, suçlamaların tamamen vergiyle alakalı olduğunu dile getirdi. Yine aynı yayında Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın cezaevinde çok ağladığını söyledi.

Dilan Polat'a cezaevinde okuması için kitap gönderdiğini söyleyen Kaya, 'Oğuz Atay'dan Tutunamayanlar, Viktor Emil Frankl- İnsanın Anlam Arayışı ve yine aynı yazardan birkaç tane daha kitap gönderdim. Tekrar dışarı çıktığınızda böyle yaşamak yok dedim' diye konuştu. Ayrıca Kaya, "Kitapları bitirmezlerse ziyarete gitmeyeceğim." dedi.









