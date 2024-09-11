Poligonda hareketli dakikalar... Şaka yapmak için arkadaşının kafasına silah dayadı! Güvenlik anında böyle müdahale etti

Türkiye'deki bir atış poligonunda kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülerde iki arkadaşın atış yaptığı anlar yer aldı.

Mermilerinin bittiğini düşünen iki arkadaştan biri cep telefonunu çıkartarak selfie çekilmek istedi. Fotoğraflarda arkadaşının kafasına silah dayayarak poz vermek isteyince silahını arkadaşına doğrultmasıyla güvenliğin müdahalesi saniyelik oldu.

İki arkadaş güvenlik tarafından etkisiz hale getirilerek güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Güvenliğe helal olsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben ikna oldum kurgu değil" yorumunu yaptı.