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    4. Poligonda hareketli dakikalar... Şaka yapmak için arkadaşının kafasına silah dayadı! Güvenlik anında böyle müdahale etti

    Poligonda hareketli dakikalar... Şaka yapmak için arkadaşının kafasına silah dayadı! Güvenlik anında böyle müdahale etti

    11.09.2024 08:01
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.09.2024 08:01
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    Poligonda atış yapan iki arkadaş şakanın dozunu kaçırınca güvenliğin müdahalesi gecikmedi. Atış yaptıktan sonra silahı arkadaşının kafasına doğrultarak selfie çekilmek istedi. O anlara güvenlik saniyesinde müdahale etti. Poligonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Türkiye'deki bir atış poligonunda kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülerde iki arkadaşın atış yaptığı anlar yer aldı.

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    Mermilerinin bittiğini düşünen iki arkadaştan biri cep telefonunu çıkartarak selfie çekilmek istedi. Fotoğraflarda arkadaşının kafasına silah dayayarak poz vermek isteyince silahını arkadaşına doğrultmasıyla güvenliğin müdahalesi saniyelik oldu.

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    İki arkadaş güvenlik tarafından etkisiz hale getirilerek güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Güvenliğe helal olsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben ikna oldum kurgu değil" yorumunu yaptı.

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