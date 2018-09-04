Polis avcı kılığına girerek cinayet zanlılarını yakalamış

Adana'da toprağa gömülü ceset bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi, şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde 31 Ağustos'ta Ünal Gülbahar'ın (43) tabancayla öldürülüp toprağa gömülü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 kadının gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheli kadınlar Kader Ü. (21), Gülbahar T. (27), Ebru A. (31) ve Birgül A. (24) sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kadınlardan Kader Ü, Gülbahar T. ve Ebru A'nın daha önce gözaltına alınan Erhan ve Hüseyin A. ile kardeş olduğu, zanlılardan Burhan Ü'nün ise Kader Ü. ile evli olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erhan ve Hüseyin A. ile Burhan Ü. tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı. - Polis olayın faillerini bir saatte belirlemiş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayı çözümleme yöntemine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Maktulün üzerinden çıkan kimlikten adının Ünal Gülbahar olduğunu belirleyen polis ekipleri, maktulün 30 Ağustos'ta eğlenmeye gittiği barda gelen bin 300 liralık hesap nedeniyle arkadaşı Hüseyin A. ile tartıştığını ve bar çıkışında onu darbettiğini tespit etti.

Bu olaydan bir gün sonra ise iki kişinin Ünal Gülbahar ile bir kafede buluşup daha sonra birlikte kendilerine ait taksiyle ayrıldıkları belirlendi. Ekip, aracın plakasından yola çıkarak yaptığı araştırmayla Gülbahar'ın yanındaki iki kişinin Hüseyin A'nın kardeşi Erhan A. ile eniştesi Burhan Ü. olduğunu, kafeden ayrıldıktan sonraki yarım saat içinde araçta cinayetin işlendiğini ve iki zanlının başka bir araçla Kocaeli'ye kaçtıkları bilgisine ulaştı. Cesedin bulunmasının ardından geçen bir saatte failleri belirleyen ekibin, Hüseyin A, kardeşleri Kader Ü, Gülbahar T. ve Ebru A. ile Birgül A'yı zanlıların kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığı kaydedildi. - Avcı kılığına giren polis, zanlıları dağ evinde yakaladı Zanlıların Kocaeli'ye kaçarken kullandığı otomobilin Birgül A'ya ait olduğunu belirleyen ekip, aracın Kocaeli'ye giriş yaptıktan sonra aynı gün Adana'ya dönüş yaptığını tespit etti. Birgül A'nın ifadesinden otomobili Adana'ya getiren kişiye ulaşıp bilgisine başvuran ekip, bu kişinin Kocaeli'de M.M. isimli bir kişiyle 400 liraya anlaşıp aracı getirdiğini öğrendi.