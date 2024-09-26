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Polis katili Yunus Emre Geçti ile ilgili infial yaratan detaylar ortaya çıktı! 12 gün önce de annesine saldırmış ama…

26.09.2024 15:51
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Polis memuru Şeyda Yılmaz’ın canice şehit edilmesinin ardından ortaya çıkan detaylar gündem yaratmaya devam ediyor. Polis katili Yunus Emre Geçti’nin cinayetten 12 gün önce annesine saldırdığı ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası istenerek dava açıldığı öğrenildi. Ancak polis Geçti’yi adresinde bulamadığı için yakalayamadı. Annesini yaralayan cani 12 gün boyunca sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdi ardından da bir polisimizi şehit etti. İşte vahim olaya ilişkin ortaya çıkan son detaylar…

Polis katili Yunus Emre Geçti ile ilgili infial yaratan detaylar ortaya çıktı! 12 gün önce de annesine saldırmış ama…

Polis katili Yunus Emre Geçti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul'da, 28 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit ettiği için tutuklanarak cezaevine gönderilen Yunus Emre Geçti hakkında cinayetten 12 gün önce, annesine karşı işlediği "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle dava açıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Başsavcılığın, 28 Haziran'da Yunus Emre Geçti'nin tedavi altına alınması için yazı yazdığı, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin de talebi kabul ettiği ancak emniyet güçlerinin mahkemeye "Yunus Emre Geçti'yi adresinde bulamadık" diye cevap verdiği öğrenildi.

Habertürk muhabiri Halil Sadri Yılmaz’ın haberine göre; Yunus Emre Geçti (19), İstanbul Ümraniye’deki Dudullu Polis Merkezi’nden, 22 Eylül gecesi kaçtı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz (27) kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düştü.

ŞEYDA YILMAZ'I ŞEHİT ETTİ

Kısa süreli kovalamanın ardından şüpheli ile polis memurları arasında arbede çıktı. Geçti, polis memuru K.H.S.’nin belindeki silahı alarak Şeyda Yılmaz’a ateş etti. 27 yaşındaki polis memuru şehit oldu. Gözaltına alınan Yunus Emre Geçti tutuklandı.

ANNE TEDAVİ İÇİN KAYMAKAMLIĞA BAŞVURMUŞ

Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti'nin, 19 Temmuz’da emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Oğlunun, 18 Temmuz’da kendisini darp ve hakaret ettiği şikayetinde bulundu. Pınar Geçti ifadesinde, “Yunus Emre madde bağımlısı, öfke kontrolü olmayan biridir. Tedavi olması için Ümraniye Kaymakamlığı’na başvuruda bulundum” dedi. Can güvenliği olmadığını öne süren Pınar Geçti, oğlundan şikayetçi olduğunu vurgulayarak oğlu hakkında tedbir kararı talep etti.

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MAHKEME TEDAVİ ALTINA ALINMASI İÇİN KARAR ÇIKARDI

Savcılık, 28 Haziran 2024’te, Türk Medeni Kanunu’nun 432. Maddesi’ni gerekçe göstererek Yunus Emre Geçti’nin çevreye verdiği zarar nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesi’nden tedbir kararı çıkartılmasını istedi. Mahkeme, savcılığın talebini kabul etti. Yunus Emre Geçti’nin tedavi altına alınması için karar çıkarıldı.

EMNİYETTEN MAHKEMEYE: YUNUS EMRE GEÇTİ’Yİ BULAMADIK

Emniyet güçleri, mahkemeye yazı yazarak Yunus Emre Geçti’nin adresinde bulunamadığını belirtti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bu şikayetle ilgili 10 Eylül 2024 tarihinde Yunus Emre Geçti hakkında dava açıldığı ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Geçti’nin 19 Temmuz 2024 tarihinde annesi Pınar Geçti’yi darp ettiği belirtildi.

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HAKKINDA DAVA DA AÇILMIŞ

Şüphelinin annesini vücudunda kemik kırığı oluşturacak şekilde yüzüne yumruk attığı vurgulandı. Yunus Emre Geçti hakkında, “Üst soya karşı kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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polis katil anne Yunus Emre Geçti Şeyda Yılmaz
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