HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Polis kovalamacasında şaşırtan anlar! Görüntüler sosyal medyada viral oldu

Polis kovalamacasında şaşırtan anlar! Görüntüler sosyal medyada viral oldu

31.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir vatandaş, polisle hırsızlık şüphelisinin kovalamacasını görüntülemek için işini gücünü bırakıp kovalamacaya katıldı. Olayı baştan sona bindiği araçla takip eden vatandaşın o anları sosyal medyada viral haline geldi. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada şüpheli çalıntı motosikleti bırakıp kayıplara karışırken, o anlar vatandaş kamerasının yanı sıra güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polisi alarma geçiren olay Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi ara sokaklarında öğle saatlerinde yaşandı.

Polisi fark edip kaçan plakasız motosikleti kullanan şüphelinin peşine çok sayıda ekip takıldı. Yaşanan kovalamacaya motorize ekipler de destek verdi. Ara sokaklara giren şüpheli, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacının ardından motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis, motosikletin çalıntı olduğunu tespit ederken, kaçan şüpheliyi bulmak için de arama çalışması başlattı.

"BAS ABİ BAS"

Öte yandan kovalamacaya denk gelen bir vatandaş, o anları kaydetmek için işini gücünü bırakıp takibe başladı. Yanındaki bir kişinin kullandığı araçla takibi sürdüren vatandaş, o anları baştan sona kadar cep telefonuyla çekip şüphelinin motosikleti bırakıp kaçtığı yere kadar takip etti. “100 CC motosikletle ortalığı ayağa kaldırdı. Şuan amansız bir takip var. Polisler yarım saattir kovalıyor. Bas abi bas. Şüpheli durduruldu galiba, yakalanmış abi, geçmiş olsun” sözlerini sarf eden vatandaşın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle eğlence olmaz olsun! Görenler gözlerine inanamadıBöyle eğlence olmaz olsun! Görenler gözlerine inanamadı
Baykar hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu! Bugün açıklandıBaykar hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu! Bugün açıklandı
Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyorKar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor
Anahtar Kelimeler:
antalya polis

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

İsveç'teki skandal sonrası dikkat çeken karar

İsveç'teki skandal sonrası dikkat çeken karar

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Dolu sürprizi! Akaryakıt istasyonlarına sığındılar

Dolu sürprizi! Akaryakıt istasyonlarına sığındılar

Arkadaşını vurup polisten kaçan şüpheliden pes dedirten sözler

Arkadaşını vurup polisten kaçan şüpheliden pes dedirten sözler

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.