Polis üzerini aramak istedi, bir anda kendi boğazını kesti

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen yunus timleri, parktaki banklara oturan şüphelendikleri bir kişinin kimliğini sorgulamak ve üzerini aramak istedi.

BİR ANDA BOĞAZINI KESTİ

Kimliğini vermeyip üzerini aratmayan kişi, ardından üzerinden çıkardığı neşterle bir anda boğazını kesti. İsminin Kerem A. (37) olduğu öğrenilen şahıs için sağlık ekiplerinden yardım talep edildi. Kerem A.’nın üzerinde arama yapan ekipler, neşterin yanı sıra suikast kalemi, ekmek bıçağı, dikiş makası, bir miktar uyuşturucu madde ile madeni para ele geçirdi. Kerem A. ise sağlık ekipleri gelinceye kadar kanayan bölgesini tamponla durdurmaya çalıştı.

"İNSANLAR İYİ TANISIN BENİ"

Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Kerem A., "Kanallara çıksın da insanlar iyi tanısın beni" dedi. Kerem A., "Neden kendini kestin?" sorusuna ise, "Hayatla çok barışık değilim, kendime de küsmüşüm" yanıtını verdi.

Kerem A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsa sokağa çıkma kısıtlaması ve maske ihlallerinden toplam 4 bin 50 lira para cezası kesileceği belirtildi. (İHA)

