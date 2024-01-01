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Polise direndi, aracının camına yumruklar indi! Yılbaşına saatler kala ortalık karıştı, devreye kadın polisler girdi

01.01.2024 14:09 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı gecesi Türkiye'nin en hareketli noktalarından biri yine İstanbul'da Beşiktaş'tı. Polisle 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü arasında başlayan tartışma hararetlendi. Polis otomobili kuşatıp camını yumrukladı. Araçtan inmekte direnen kadın "Durmazsan seni döverim dedi bana" diyerek polisin tehditte bulunduğunu öne sürdü. Polisle sürücü ve arkadaşları arasındaki hareketli gerginlik karelere de yansıdı.

Polise direndi, aracının camına yumruklar indi! Yılbaşına saatler kala ortalık karıştı, devreye kadın polisler girdi

Beşiktaş'ta polisin yılbaşı denetimleri sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü güçlükle durdurulurken bu kez araçtan inmemek için uzun süre direndi. Devreye giren kadın polis ekipleri sürücüyü ikna etti. Otomobilin içinde başlayan tartışma dışarı da taştı. Sürücün alkolsüz, ehliyetsiz olduğu, otomobilin sigortasının olmadığı belirlendi.

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CAMI YUMRUKLAYIP UYARDILAR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı tedbirleri kapsamında Ortaköy'de yaptıkları denetimde, 'dur' ihtarına uymayan sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı. Denetim noktasına giren otomobilin kadın sürücüsü durmayınca, otomobili çevreleyen polisler camı yumruklayarak defalarca kere uyarıda bulundu.

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"'DURMAZSAN SENİ DÖVERİM' DEDİ BANA"

Otomobil polisler tarafından güçlükle durdurulurken, bu kez de otomobil sürücüsü araçtan inmemek için direndi. Polis ekipleri, sürücüye "Kontağı kapatın ve aşağı inin" şeklinde uyarıda bulunmasına rağmen olumsuz yanıt aldı. "Siz beni tehdit ettiniz" diyerek polise tepki gösteren sürücü, "Durmazsan seni döverim dedi bana" diyerek aracın kontağını kapatmayarak polise uzun süre direndi.

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ARAYA KADIN POLİSLER GİRDİ

Sürücünün uzun süre direnmesi üzerine kadın polis memuru istendi. Sürücü, kadın polislerin çabaları ile ikna edildi. Bu kez de alkol testinden önce sürücü ve yanındaki arkadaşları polisle tartıştı. Sürücünün arkadaşı, "Ayıp denen bir şey var. Almanya'da böyle polis yok. Böyle polis olamazsınız" şeklinde tepki göstererek polis memurlarının üzerine yürüdü. Araya kadın polisler girdi.

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ALKOL TESTİ YAPILDI

Uzun süren tartışmaların ardından sürücünün alkol testi gerçekleştirildi. Sürücünün alkolü çıkmazken, ehliyetsiz olduğu ve otomobilin sigortasının olmadığı belirlendi. Sürücüye uygulanan cezanın ardından otomobil otoparka çekildi.
Polisin denetimi sabah saatlerine kadar sürdü.

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(DHA)

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