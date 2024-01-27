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Polise mukavemetten tutuklanmıştı! Atilla Taş serbest bırakıldı! 'Vefasız köftehorlar'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Bir eğlence mekanında karıştığı olay sonrası polise mukavemetten tutuklanan şarkıcı Atilla Taş serbest bırakıldı. Atilla Taş'ın serbest kaldıktan sonraki ilk paylaşımı dikkat çekti.

Polise mukavemetten tutuklanmıştı! Atilla Taş serbest bırakıldı! 'Vefasız köftehorlar'

Beşiktaş Köyiçi’nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş mekanda sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdiği için dışarı çıkarıldı.

Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga edince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmıştı.

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Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile serbest bırakıldığını duyurdu.

Taş, X hesabından fotoğrafını paylaşarak, “Olum siz ne hayırsız bi topluluksunuz. İnsan bi don atlet neyin gönderirdi, vefasız köftehorlar.” dedi.

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Taş paylaşımının devamına şunlar ekledi:
“Bir video çekip her şeyi anlatacağım merak etmeyin. Film gibi olaylar, yatarı bile olmayan bir mevzudan yatırdılar yine. Ben kedinin kuyruğuna bassam yine yatardım. Bir de ardını önünü kestikleri videoları servis etmişler. Peki susacak mıyım, tabii ki hayır! Sivil polis beni neden takip eder, onu anlamış değilim sadece!”

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Anahtar Kelimeler:
Atilla Taş sosyal medya
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