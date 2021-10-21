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Polise yakalandı, intihar etti

21.10.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polisle yaşadığı kovalamaca sonucu kullandığı otomobil ile köy yoluna giren genç durdurulduğu esnada pompalı tüfekle canına kıydı.

Polise yakalandı, intihar etti

Edinilen bilgiye göre, hakkında bir şikayetten dolayı polis tarafından durdurulmak istenen Mustafa Güler (27) kullandığı otomobil ile polisten kaçtı.

POMPALI TÜFEKLE KENDİNİ VURDU

Bunun üzerine kaçan şahsın peşine düşen polis ile Mustafa Güler’in kullandığı otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Mustafa Güler kullandığı araçla şehir merkezinden çıkarak Narlıkışla köyü yoluna girdi. Köye geldiği esnada yakalanacağını anlayan Güler, durdurulduğu esnada yanında bulunan pompalı tüfeği kendisine dayayıp ateşledi. Araç içerisinde kanlar içinde kalan genç için ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mustafa Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güler’in cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Osmaniye
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