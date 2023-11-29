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    4. Polisin her yerde aradığı şüpheliyi buldular! Anüsünde silah bulundu... Polisleri bile şaşkına çevirdi

    Polisin her yerde aradığı şüpheliyi buldular! Anüsünde silah bulundu... Polisleri bile şaşkına çevirdi

    29.11.2023 09:02 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletindeki eski bir mahkum, polisler onu bulduğunda anal boşluğuna silah sakladığının tespit edilmesinden sonra herkesi şaşkına çevirdi. Gizli taşıma eylemini bambaşka bir boyuta taşıyan 32 yaşındaki Christopher Boyd arandığı için tutuklandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletindeki eski bir mahkum 32 yaşındaki Christopher Boyd'un cinayete teşebbüs, hırsızlık ve aile içi darp suçlarından suçlu bulunmuştu ve silah taşıması yasaklanmıştı. Smoke Gun tarafından elde edilen bir polis raporuna göre eski mahkum plakası gizlendiği için kenara çekilen bir araca binerken yakalandı.

    YÜRÜYEN SUÇ MAKİNESİ

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    Boyd'un çoraplarının içinden birden fazla uyuşturucu madde bulunurken anüsünden ise bir silah çıktı. Smoke Gun tarafından elde edilen bir polis raporuna göre, arama devam ederken Boyd, omurga yaralanması nedeniyle bacaklarını açamadığı iddiasında bulundu.

    Gözaltına alınan Boyd, topallayarak yürüdüğü ve yürürken kalçasını sıkıyor gibi göründüğü için polislerin dikkatini çekti. Vücut taramasında kasık bölgesinde büyük bir nesne bulunduğunu ve çıplak aramada rektumundan bir silah çıkartıldığı ifade edildi.

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