Polisin her yerde aradığı şüpheliyi buldular! Anüsünde silah bulundu... Polisleri bile şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletindeki eski bir mahkum 32 yaşındaki Christopher Boyd'un cinayete teşebbüs, hırsızlık ve aile içi darp suçlarından suçlu bulunmuştu ve silah taşıması yasaklanmıştı. Smoke Gun tarafından elde edilen bir polis raporuna göre eski mahkum plakası gizlendiği için kenara çekilen bir araca binerken yakalandı.

YÜRÜYEN SUÇ MAKİNESİ

Boyd'un çoraplarının içinden birden fazla uyuşturucu madde bulunurken anüsünden ise bir silah çıktı. Smoke Gun tarafından elde edilen bir polis raporuna göre, arama devam ederken Boyd, omurga yaralanması nedeniyle bacaklarını açamadığı iddiasında bulundu.

Gözaltına alınan Boyd, topallayarak yürüdüğü ve yürürken kalçasını sıkıyor gibi göründüğü için polislerin dikkatini çekti. Vücut taramasında kasık bölgesinde büyük bir nesne bulunduğunu ve çıplak aramada rektumundan bir silah çıkartıldığı ifade edildi.