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Polisten kaçan iki kişi genç kadına çarptı

02.09.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da polisi görünce kaçmaya başlayan 2 kişinin bulunduğu araç, servis bekleyen genç kadına çarptı. Genç kadın ağır yaralanırken, zanlılar kazanın ardından yakalandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alemdar Mahallesi’nde devriye görevindeki motosikletli yunus timlerini gören İ.K. (35) ve arkadaşı Ü.B. kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polis ekiplerine silah çeken şahıslar, ara sokaklara girerek kaçmaya devam etti.

YARDIMA GELENE DE SİLAH DOĞRULTTU

Yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra araç, Mudanya Yolu caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde işe gitmek için servis bekleyen İrem Ö.’ye (24) çarptı. Talihsiz kadın otomobille bariyer arasında sıkışarak yaralanırken, kazayı gören istasyon görevlileri hemen kadının yanına koştu. İki bacağında kırıklar olduğu öğrenilen kadını sıkıştığı yerden çıkaran görevliler, otomobildeki şahıslara da yardım etmek istedi. Şahıslardan biri yardım için kapıyı açan istasyon görevlisine silah doğrulttu.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Silahı gören motosikletli yunus polisi olaya müdahale ederek, şahsı etkisiz hale getirdi. Olay sonrası istasyona çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve sahte plakalar ele geçirildi.

"BACAKLARI KIRIKTI"

Yaralı kadının yardımına koşan istasyon görevlileri Feridun Sevim ve Hasan Ay, "Araç son sürat geldi ve kadına çarparak demir bariyerlerin arasına sıkıştırdı. Bizde koşarak yardım etmeye gittik. Kadını sıkıştığı yerden çıkartıp yere yatırdık. Bacakları kırıktı. Araçtakilere yardım etmek için kapıyı açtığımızda içlerinden biri bize silah doğrulttu. O esnada diğer tarafta bulunan polis şahsın bileğini bükerek silahı aldı. O sırada diğer polisler geldi ve şahısları aldılar. Olan gencecik kadına oldu" ifadelerini kullandılar.

ARACIN İÇİNDEKİLERİN SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında şüphelilerden İ.K.’nın 35 ayrı suç kaydı bulunduğu ve bunlardan 6’sından aranması olduğu, Ü.B.’nin ise 27 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yaralanan İrem Ö.’nün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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trafik kazası polis Bursa
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