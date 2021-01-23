Polonya'da vahşet! 13 yaşındaki hamile çocuk, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Polonya'nın güneyindeki Piekary Slaskie kasabasında meydana gelen cinayet ülke gündemine oturdu. Patrycja P. adlı 13 yaşındaki kız çocuğu, erkek arkadaşı 14 yaşındaki Kacper S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, kız çocuğunun eve dönmemesi üzerine başlatılan aramalar sonucunda ortaya çıktı.

13 yaşındaki kız çocuğunun akşam eve dönmemesi üzerine aile kızlarına telefonla ulaşmaya çalıştı, telefonun kapalı olması üzerine telaşa kapılan aile kızlarının daha önce hiç böyle davranmaması nedeniyle polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kayıp kız çocuğunun son olarak Piekary Slaskie'de en son bir otobüs durağında birlikte görüldüğü 14 yaşındaki erkek arkadaşının bilgisine başvurdu.

GÖZALTINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

14 yaşında çocuk, polise kız arkadaşının otobüse binerek kendisinden ayrıldığını söyledi, ancak derinleştirilen araştırmalar neticesinde görgü tanıkları ikiliyi otobüste birlikte gördüklerini bildirdi. Polis, bunun üzerine çelişkili ifadeler verdiğini tespit ettiği Kacper S.'yi ertesi gün, 15 yaşına bastığı gün gözaltına aldı. Kacper S. polis merkezinde yapılan sorgusunda Patrycja'yı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti ve ormanlık alanda kartonla örttüğü cesedin yeri gösterdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede maktulün kalbi, karnı, bacağı dahil 10'dan fazla yerinden bıçaklandığı, boğazının kesildiği belirlendi.