HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pompeo açık açık 'soykırım' dedi! ABD'den flaş Doğu Türkistan ve Çin açıklaması

Pompeo açık açık 'soykırım' dedi! ABD'den flaş Doğu Türkistan ve Çin açıklaması

19.01.2021 20:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pompeo açık açık 'soykırım' dedi! ABD'den flaş Doğu Türkistan ve Çin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitimine 24 saat kala, Çin'e yönelik yeni bir adım geldi.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLENDİĞİ SONUCUNA VARDIM"

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirterek, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Çin'de çalışma şartlarından şikayetçi olan kurye kendini ateşe verdiÇin'de çalışma şartlarından şikayetçi olan kurye kendini ateşe verdi

ÇİN'İ SOYKIRIM YAPMAKLA SUÇLADI

Bölgedeki incelemelerinin sürdüğünü vurgulayan Pompeo, "Aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
İngiltere'de nüfusun en az yüzde 10'u koronayı atlattıİngiltere'de nüfusun en az yüzde 10'u koronayı atlattı
12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?

En Çok Okunan Haberler

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

Komşu dehşeti kamerada! Evini basıp tekme tokat dövdüler

Komşu dehşeti kamerada! Evini basıp tekme tokat dövdüler

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Evinin reklamını yapıp eleştirilince... 'Paranın kaynağı...'

Evinin reklamını yapıp eleştirilince... 'Paranın kaynağı...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş reform mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş reform mesajı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 603 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 603 kişi hayatını kaybetti

Bilim insanları 'var olamaması gereken' bir gezegen buldu

Bilim insanları 'var olamaması gereken' bir gezegen buldu

İngiltere'de nüfusun en az yüzde 10'u koronayı atlattı

İngiltere'de nüfusun en az yüzde 10'u koronayı atlattı

Putin Ortodoks Noel'ini buzlu suya girerek kutladı

Putin Ortodoks Noel'ini buzlu suya girerek kutladı

"Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz"

Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz

Kolombiya'da güpegündüz infaz anı kamerada

Kolombiya'da güpegündüz infaz anı kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.