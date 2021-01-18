Çin'de çalışma şartlarından şikayetçi olan kurye kendini ateşe verdi

Ölümden dönen kuryenin imdadına çevredeki halk yetişti. Olay, Çin'in başkenti Pekin'de meydana geldi. Pekin'de bir restoran zincirinde kötü çalışma koşullarına tepki gösteren motosikletli kurye, üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Yanan kuryeyi gören çevredeki halk, yangın söndürme tüpleriyle kuryeye müdahale ederek, ölmekten kurtardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

KURYELER ŞİKAYETÇİ

Yerel medya, Çin'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların büyük çoğunluğunun evde kaldığını ve internet üzerinden birçok sipariş verdiğini duyurdu. Bu kapsamda e-ticaret şirketlerinin kuryeleri uzun süre çalıştırdıkları ve yeterli ücret ödemediğini aktardı.

