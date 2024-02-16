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Popstar Mehtap 'Dilber’den çok memnunum' diyen Hazar Ergüçlü'ye ateş püskürdü! 'Kadınların üstünde tepiniyorsun'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 11:41 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren İnci Taneleri dizisine Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği 'Dilber' karakteri damga vurdu. Pavyon sahneleriyle adından söz ettiren Ergüçlü, Dilber karakterine olan ilgiden çok memnun olduğunu söyledi. Popstar Mehtap ise açtı ağzını yumdu gözünü...

Popstar Mehtap 'Dilber’den çok memnunum' diyen Hazar Ergüçlü'ye ateş püskürdü! 'Kadınların üstünde tepiniyorsun'

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getirdi. Her sahnesi olay olan dizide özellikle pavyon sahneleri dikkat çekti.

Dizide Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği 'Dilber' karakteri de adeta bir furya haline geldi. Dilber'in dansı için kurslar açıldı elbisesi satışa çıkarıldı. Dilber'e olan bu ilgi eleştirileri de beraberinde getirdi.

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Pavyon tartışması başlatan Dilber karakteri için Hazar Ergüçlü 'Dilber’den çok memnunum. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel' yorumunu yaptı. Ünlü oyuncunun bu yorumuna daha önce pavyonda çalışan Popstar Mehtap kayıtsız kalamadı ve adeta ateş püskürdü.

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Yılmaz; 'Oralarda acılar içinde çalıştırılan kadınların üstünde tepiniyorsun işte paranı da cebine koyup evinde mutlu mutlu uyuyorsun. Birde bundan gurur duyuyorsun kız kardeşin pavyonlarda çalışıyor olsaydı aynı göbeği atar mıydın acaba? Devam et genç kızları özendirmeye Hazar Hanım' dedi.

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Hazar Ergüçlü Mehtap Yılmaz ele karakteri kadınları
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