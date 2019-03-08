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Popstar Mehtap'ın sözlerine Yeliz'den jet cevap!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap, katıldığı canlı yayında başta Yeliz Yeşilmen olmak üzere bazı şarkıcılara sitem etti. Yeşilmen ise programa bağlanarak Mehtap'a cevap verdi.

Katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Mehtap, son zamanlarda şarkı yapan başta Yeliz Yeşilmen ve Defne Samyeli'ye sitem ederek seslerinin cihazlarla düzeltildiğini söyledi. Yeşilmen ise programa telefonla bağlanarak Mehtap'a karşılık verdi. İkili bir araya karşılıklı şarkı söyleyerek birbirine atıfta bulundu.

"MÜZİK ADINA SAÇMA SAPAN ŞEYLER YAPIYORLAR"

Programa katıldığı andan itibaren son zamanlardaki şarkıcılara atıf da bulundu. Bazı ünlüler için ses yarışması düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Mehtap, sözlerine şöyle devam etti: "Müzik adına saçma sapan şeyler yapıyorlar. Bazı arkadaşlar gerçekten bu işi yapmasınlar. Dalga geçiyorlar, hakaret ediyorlar. Müzikhal anlamda bir şey bilmeyen insanlara şarkıcı diyoruz. Ben de kendimce yorumlamaya çalışıyorum.

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"DEFNE, CEM'DEN SONRA SAHNEYE ÇIKMA KARARI ALDI"

Mesela bacak boyun uzundur çıkarsa sahneye bir tabureye oturu bacak bacak üstüne atarsın sesin yoktur bir de ünlü bir sevgilin vardır onun sayesinde de sahnelere çıkarım. Mesela Defne Samyeli. Cem Yılmaz'la olan ilişkisinden dolayı daha popüler oldu ve sahneye çıkma kararı aldı.

"YELİZ YEŞİLMEN VE ÖMÜR GEDİK ŞARKI OKUMASIN"

Yeliz Yeşilmen, Defne Samyeli, Ömür Gedik o kötü sesiyle okumasın söylemesin. O hayvanlara faydalı bir şey yapıyor. Ses makinelerinde kargayı bülbül yaptıklarını gördüm Bülent Ersoy, Yılmaz Morgül bunlara saygım sonsuz. Jüriye de bu işi gerçekten bilen isimleri de koysunlar. Ünlülerin canlı okumalarını da görelim bakalım o sesler nasıl çıkıyor."

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"BEN AYŞE FATMA MIYIM DA SES YARIŞMASINA KATILACAĞIM"

Mehtap'ın açıklamalarına Yeliz Yeşilmen'den jet yanıt gecikmedi. Programın sunucularına sesli mesaj gönderen Yeşilmen, "Ben Ayşe, Fatma mıyım da ses yarışmasına katılacağım. Bugüne bugün TV yıldızıyım ben ulusal ve tüm Türkiye'de nam saldım. Herkes Yeliz Yeşilmen deyince tanıyor bu boş beleş olmadı demek ki bir şey var. İnsanlar bana bir şey söyleyerek gündeme gelmeye çalışıyor. Hülya Avşar'ın tahtına ben oturacağım." dedi.

Ne yaptın da oturdun. Elle tutulur bir şeyin yok tamam benim de yok ama senin ne var. Ben Hülya Avşar'ın akrabasıyım diye mi onu örnek verdi.Celal Avşar benim annemin amcası. Hülya Avşar'ın programlarına katıldım. Hülya Avşar benim için 'Ben mehtabı bıraktım kendi tırnaklarıyla bir ara gelsin istiyor. Ama ayağına taş değsin ben yardım ederim.' diyor.

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yeliz yeşilmen 2. Sayfa mehtap

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