Popstar Selçuk'un son hali yıllar sonra gündem oldu! Görenler şaştı kaldı: Yıllar acımamış

Bir dönemin en popüler programlarından olan Popstar yarışmacıları zaman zaman merak konusu oluyor. Değişimleri ile adından söz ettiren Popstar yarışmacılarından 2004 şampiyonu Selçuk son günlerde gündeme geldi.

Müslüm Gürses'in tahtına aday gösterilen yarışmacı merak konusu oldu.

Yarışmanın ardından ekranlardan elini eteğini çeken Selçuk'un müziğe devam ettiği öğrenildi. Popstar Selçuk'un yıllar içindeki değişimini görenlerin ise ağzı açık kaldı.

Değişen tarzının yanı sıra Selçuk Demirelli beyazlayan saçları ile de bambaşka biri oldu. Popstar Selçuk'u görenler "Adam fena yaşlanmış", "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu.

MÜSLÜM GÜRSES YORUMU ALKIŞ ALMIŞTI

Sesi Müslüm Gürses'e benzetilen Popstar Selçuk yarışmaya katıldığında "1 tane Müslüm Gürses var, ikinciye gerek var mı?" sözleriyle alkışlanmış "Helal olsun" yorumları yapılmıştı.



