Porno yıldızı Alexis Texas'la çektiği klip, İranlı rapçinin başını derde soktu

İranlı rapçinin bir porno yıldızıyla çektiği klip ülkede büyük tepki topladı. Asıl adı Sasan Yaftheh olan ve Sasy sahne adıyla tanınan rapçi, yeni şarkısının klibinde ABD'li porno yıldızı Alexis Texas'a yer verdi.

32 yaşındaki rapçinin "Tahran Tokyo" adlı parçasına çektiği klipten yayımlanan 30 saniyelik ön gösterim videosu YouTube'da 275 bin izlenme aldı.

Klipte, ABD'li porno yıldızının taktığı başörtüsü ve giydiği pardesüyü yavaşça çıkardığı ve siyah dar elbisesiyle rapçinin yanında dans ettiği görünüyor.

ÇIPLAKLIK OLMASA BİLE MÜSTEHCEN

İran Görsel-İşitsel Medya Denetleme Kurulu, hiçbir çıplaklık içermese bile "müstehcen" içeriği nedeniyle çocukları korumaya ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle klibi yasakladı.

Ayrıca yetkililer klibin ilk başta yayımlandığı yerel multimedya paylaşım uygulaması Rubika hakkında da soruşturma başlattı.

İranli gazeteci Emily Amraee, 1 Mart'taki Twitter paylaşımında Sasy'nin klibine sert eleştiri getirerek "Çocuk felcinden daha tehlikeli" dedi.

Gazeteci, klibi izleyen çocukların porno yıldızının adını internette aratarak müstehcen içeriklere ulaşabileceğini, çoğu gencin artık internet filtreleme ve denetleme sistemlerini aşmayı öğrendiğini belirtti.