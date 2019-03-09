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Porsche Taycan ön siparişe açıldı

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TEKNOLOJİ  | 09.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi Porsche’nin ilk tam elektrikli spor otomobili Taycan Avrupa’dan büyük ilgi gördü. Şimdiye kadar 20.000’in üzerinde ön sipariş alan Porsche Taycan heyecanla bekleniyor.

Porsche Taycan ön siparişe açıldı

Otomobil sektörü gün geçtikçe video oyun sektörüne benziyor. Tek bir farkla ikincisinde “beta” adı verilen geliştirme aşamasındaki bitmemiş oyunları satın alabiliyorsunuz. Video oyun dünyasında bu erken erişim diyorlar. Otomobil markaları ise buna benzer bir şey bulmuş görünüyor. Onlar buna ön sipariş diyorlar. Alman otomobil üreticisi Porsche de sektörde Tesla ile yükselen bu trende uyarak ilk tam elektrikli spor otomobili olan Taycan’ı ön siparişe açtı. Önümüzdeki sonbaharda ilk teslimatları yapılacak olan Porsche Taycan için 20.000’in üzerinde müşteri 2.500 avro depozito verdi ve ön rezervasyon sözleşmesine imza attı. Sonrasında ise beklemeye koyuldu.

Porsche Taycan tam vaktinde yetişecek mi?

Bu noktada, Porsche’den resmi bir çıkış tarihi yok. Otomobil üreticisinin teslimatlara ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Bu durumda ön sipariş veren tüm müşterilerin Taycan’ı ne kadar sürede teslim alacaklarını kestirmek zor. Ancak Alman markanın Porsche Taycan için önümüzdeki sonbaharda 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda bir dünya prömiyeri yapacağını, ilk teslimatlara ise nihai modelin tanıtılmasından hemen sonra yani 20 Eylül gibi başlayacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte siparişlerin dünyanın her yerinden geldiği fakat alıcıların çoğunun Avrupa’daki Almanlar ve Norveçlilerden oluştuğu biliniyor. Yani görünen o ki teslimatlar pek de uzağa yapılmayacak ve bu iş beklenenden çok daha kolay olacak.

Son olarak, haberimizin başında otomobillerde ön siparişten bahis açmışken otomobil dünyasının en çok bilinen ön sipariş kampanyasına da kısaca bir değinelim. Evet tahmin edebileceğiniz gibi bu kampanyaya imza atan sektörün dahi adamı Elon Musk.

2016 yılında tanıtılan Tesla Model 3 hemen ardından ön siparişe açıldı. İlk hafta içinde 325.000 ön sipariş alan bu model dünya rekoru kırdı. Temmuz 2017’de seri üretime girene kadar talep aşağı yukarı 450.000’leri buldu. İlk teslimatlar 30 otomobil ile 28 Temmuz’da başladı. Fakat Tesla, Aralık 2018’e kadar sadece 150.000 modelin teslimatını yapabildi. Haliyle müşterilerden siparişlerini iptal eden on binlerce kişi oldu. An itibariyle modelin ön siparişe açılmasının üzerinden tam 3 yıl geçti. Şu an ABD’de ve tüm dünyada 3 yıldır Tesla Model 3’üne kavuşmak için bekleyen yüz binlerce kişi var. 2016’da büyük umutlarla başlayan bu bekleyiş şimdilerde hüsrana dönüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Porsche Porsche Taycan

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