Porsche Taycan ön siparişe açıldı

Bu noktada, Porsche’den resmi bir çıkış tarihi yok. Otomobil üreticisinin teslimatlara ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Bu durumda ön sipariş veren tüm müşterilerin Taycan’ı ne kadar sürede teslim alacaklarını kestirmek zor. Ancak Alman markanın Porsche Taycan için önümüzdeki sonbaharda 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda bir dünya prömiyeri yapacağını, ilk teslimatlara ise nihai modelin tanıtılmasından hemen sonra yani 20 Eylül gibi başlayacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte siparişlerin dünyanın her yerinden geldiği fakat alıcıların çoğunun Avrupa’daki Almanlar ve Norveçlilerden oluştuğu biliniyor. Yani görünen o ki teslimatlar pek de uzağa yapılmayacak ve bu iş beklenenden çok daha kolay olacak.

Son olarak, haberimizin başında otomobillerde ön siparişten bahis açmışken otomobil dünyasının en çok bilinen ön sipariş kampanyasına da kısaca bir değinelim. Evet tahmin edebileceğiniz gibi bu kampanyaya imza atan sektörün dahi adamı Elon Musk.

2016 yılında tanıtılan Tesla Model 3 hemen ardından ön siparişe açıldı. İlk hafta içinde 325.000 ön sipariş alan bu model dünya rekoru kırdı. Temmuz 2017’de seri üretime girene kadar talep aşağı yukarı 450.000’leri buldu. İlk teslimatlar 30 otomobil ile 28 Temmuz’da başladı. Fakat Tesla, Aralık 2018’e kadar sadece 150.000 modelin teslimatını yapabildi. Haliyle müşterilerden siparişlerini iptal eden on binlerce kişi oldu. An itibariyle modelin ön siparişe açılmasının üzerinden tam 3 yıl geçti. Şu an ABD’de ve tüm dünyada 3 yıldır Tesla Model 3’üne kavuşmak için bekleyen yüz binlerce kişi var. 2016’da büyük umutlarla başlayan bu bekleyiş şimdilerde hüsrana dönüştü.

