Porsche Taycan ön siparişe açıldı

Otomobil sektörü gün geçtikçe video oyun sektörüne benziyor. Tek bir farkla ikincisinde “beta” adı verilen geliştirme aşamasındaki bitmemiş oyunları satın alabiliyorsunuz. Video oyun dünyasında bu erken erişim diyorlar. Otomobil markaları ise buna benzer bir şey bulmuş görünüyor. Onlar buna ön sipariş diyorlar. Alman otomobil üreticisi Porsche de sektörde Tesla ile yükselen bu trende uyarak ilk tam elektrikli spor otomobili olan Taycan’ı ön siparişe açtı. Önümüzdeki sonbaharda ilk teslimatları yapılacak olan Porsche Taycan için 20.000’in üzerinde müşteri 2.500 avro depozito verdi ve ön rezervasyon sözleşmesine imza attı. Sonrasında ise beklemeye koyuldu.

Porsche Taycan tam vaktinde yetişecek mi?

Bu noktada, Porsche’den resmi bir çıkış tarihi yok. Otomobil üreticisinin teslimatlara ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Bu durumda ön sipariş veren tüm müşterilerin Taycan’ı ne kadar sürede teslim alacaklarını kestirmek zor. Ancak Alman markanın Porsche Taycan için önümüzdeki sonbaharda 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda bir dünya prömiyeri yapacağını, ilk teslimatlara ise nihai modelin tanıtılmasından hemen sonra yani 20 Eylül gibi başlayacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte siparişlerin dünyanın her yerinden geldiği fakat alıcıların çoğunun Avrupa’daki Almanlar ve Norveçlilerden oluştuğu biliniyor. Yani görünen o ki teslimatlar pek de uzağa yapılmayacak ve bu iş beklenenden çok daha kolay olacak.