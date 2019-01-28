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Porsche Taycan üretimi iki katına çıkarıldı!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 28.01.2019 08:59 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi Porsche, ilk tam elektrikli spor otomobili Taycan’ı seri üretime hazırladı. 2019’un Eylül ayında düzenlenecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sunulacak olan Porsche Taycan, 2020 yılı başlarında ilk sahiplerine teslim edilecek. İşte detaylar.

Porsche Taycan üretimi iki katına çıkarıldı!

Stuttgart–Zuffenhausen merkezli Alman otomobil üreticisi Porsche, piyasanın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ilk tam elektrikli modelini genel merkezinde yer alan yeni üretim tesisinde üretmeye aylar önce karar verdi. Burada her yıl on binlerce Porsche Taycan üretmek üzere yaklaşık 1 milyar avro yatırım yaptı. Bunun yanı sıra mevcut iş gücüne ek 1.200 işçi aldı. Her türlü desteğin sağlandığı bu tesiste yılda 40.000 araç üretilmesi bekleniyor. Alman otomobil üreticisi daha önce yılda 20.000 birim üretiminden bahsetmişti. Ancak son raporlar Taycan’a olan talebin başlangıçta hesaplanandan çok daha yüksek olacağını gösteriyor.

Porsche Taycan için ilk teslimatların 2020 yılı itibariyle yapılması bekleniyor. Teslimatlara bir yıldan az bir süre kaldı. Porsche, ilk tam elektrikli spor otomobili için ön siparişleri 2.500 avro karşılığında almaya devam ediyor. 2020 model yılı için 80.000 avro başlayan fiyatlarla satılacak olan Porsche Taycan’a ilgi beklenenden çok daha büyük. Markanın üretim kapasitesini iki katına çıkarmasıyla yıllık 40.000 birim üretilecek bu model daha piyasaya çıkmadan ağabeylerini geride bırakmayı başardı. Porsche tarafından 1963 yılından beri üretilen yüksek performanslı spor otomobil serisi Porsche 911, geçtiğimiz yıl yaklaşık 36.000 birim sattı. Görünen o ki Taycan sadece bir yıllık satış rakamlarıyla 50 küsur yıldır piyasada var olan ağabeylerini gölgede bırakacak.
Şirket kaynaklarından edinilen bilgilere göre Porsche, Taycan için planlanan 40.000 birimlik üretimi yakın zamanda bir kez daha ikiye katlayabilir. Ancak mevcut Zuffenhausen tesisinin azami üretim kapasitesi 40.000 olarak biliniyor. Yani Taycan için yakın zamanda ikinci bir üretim tesisi gerekli olabilir. Porsche ise bu iş için Leipzig fabrikasını en olası seçenek olarak değerlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Porsche Taycan Teknoloji

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