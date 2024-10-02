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  4. Posta kutusunda ayak gördü! 3 yıldır tek bir kişi bile fark etmemiş... 38 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Posta kutusunda ayak gördü! 3 yıldır tek bir kişi bile fark etmemiş... 38 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 11:16
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38 yaşındaki Laura Winham, babasının vefat ettiğini söylemek için Surrey şehrinin Woking bölgesindeki evi ziyaret eden kardeşi tarafından bulundu. 38 yaşındaki kadının 3 yıldan uzun bir süre önce vefat ettiği ve cansız bedenin evinde kaldığı söylendi. Winham'ın kardeşi eve geldiğinde ise posta kutusunda ayak benzeri bir şey görmesiyle gerçek ortaya çıktı.

Posta kutusunda ayak gördü! 3 yıldır tek bir kişi bile fark etmemiş... 38 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Surrey şehrinde 38 yaşındaki Laura Winham'ın cansız bedeni kardeşi tarafından evinde bulundu. Winham'ın kardeşi babalarının vefat haberini kardeşine vermek üzere evine geldiğinde posta kutusuna son bir kez daha göz atmak istedi ve korkunç bir gerçekle yüzleşti. Winham'a ait olduğunu düşündüğü bir ayak parçasını posta kutusunda gören kardeş hemen polise haber verdi. Polis, kapıyı kırarak içeri girdiğinde Winham'ın cansız bedenini mumyalanmış halde buldu.

3 YILDIR ÖYLECE DURUYORDU

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Surrey Adli Tıp Kurumu'na Laura'nın şizofreni hastası olduğu ve sevdiklerinin ona zarar vermeye çalıştığına inandığı söylendi. Aynı raporda Winham'ın 3 yıldan uzun bir süre önce vefat ettiği ve cansız bedeninin beklediği bilgisi de yer aldı.

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