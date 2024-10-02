Posta kutusunda ayak gördü! 3 yıldır tek bir kişi bile fark etmemiş... 38 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Surrey şehrinde 38 yaşındaki Laura Winham'ın cansız bedeni kardeşi tarafından evinde bulundu. Winham'ın kardeşi babalarının vefat haberini kardeşine vermek üzere evine geldiğinde posta kutusuna son bir kez daha göz atmak istedi ve korkunç bir gerçekle yüzleşti. Winham'a ait olduğunu düşündüğü bir ayak parçasını posta kutusunda gören kardeş hemen polise haber verdi. Polis, kapıyı kırarak içeri girdiğinde Winham'ın cansız bedenini mumyalanmış halde buldu.

3 YILDIR ÖYLECE DURUYORDU

Surrey Adli Tıp Kurumu'na Laura'nın şizofreni hastası olduğu ve sevdiklerinin ona zarar vermeye çalıştığına inandığı söylendi. Aynı raporda Winham'ın 3 yıldan uzun bir süre önce vefat ettiği ve cansız bedeninin beklediği bilgisi de yer aldı.