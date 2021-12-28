SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Premier Lig'de haftalık Covid-19 vaka sayısı 103 ile rekor kırdı

Premier Lig'de haftalık Covid-19 vaka sayısı 103 ile rekor kırdı

28.12.2021 06:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de koronavirüs vaka sayılarındaki büyük artış, Premier Lig'de de etkisini gösterdi. Geçen hafta futbolcular ve kulüp çalışanlarından 103'ünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Önceki hafta bu sayı 90'dı.

Premier Lig'de haftalık Covid-19 vaka sayısı 103 ile rekor kırdı

İngiltere'de koronavirüs vaka sayılarındaki büyük artış, Premier Lig'de de etkisini gösterdi.

Geçen hafta futbolcular ve kulüp çalışanlarından 103'ünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Önceki hafta bu sayı 90'dı.

Premier Lig'de oyuncu ve çalışanların her gün test edilmesine yönelik kuralın devreye girmesinin ardından geçen hafta bu kişilere 15 bin 186 test yapıldı.

Bazı kulüplerde vaka sayılarının çok artması nedeniyle maçlar ertelendi.

Bu ay ertelenen maç sayısı 27 Aralık itibarıyla 15 oldu.

İngiltere'de Covid-19 vakaları son haftalarda, Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte büyük bir artış gösterdi.

Fakat Omicron'un ağır hastalığa yol açma ihtimalinin diğer varyantlara göre düşük olması, hastaneye yatışları aynı oranda artırmadı.

Premier Lig'deki 20 kulübün temsilcileri geçen hafta bir araya gelerek, ertelenen maçların fikstürde nasıl oynanabileceği konusunu tartıştı.

Fakat bu konuda nihai bir karar alınmadı.

Kulüplere 13 sağlıklı futbolcu ve bir kalecileri olması durumunda maçlara çıkmaları tavsiye edildi.

Oyuncuları arasında koronavirüs salgını yaşanan Manchester United, düne kadar iki hafta boyunca maçlara çıkamamıştı.

Watford'ın bugün West Ham karşısında oynayacağı maç da 10 Aralık'tan bu yana ilk karşılaşması olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
Boşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan ettiBoşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan etti
Dünyanın en büyüğü 4. kez VakıfBankDünyanın en büyüğü 4. kez VakıfBank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Haftanın maçında son dakika golü!

Haftanın maçında son dakika golü!

Mame Thiam şov yaptı!

Mame Thiam şov yaptı!

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi dudak uçuklattı!

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi dudak uçuklattı!

UEFA'ya 91 milyon Euro'luk dava

UEFA'ya 91 milyon Euro'luk dava

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Maç sonu ortalık karıştı!

Maç sonu ortalık karıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.