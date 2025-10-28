Mynet Trend

YAZARLAR

Melike Durmaz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Prens William o unvanı asla küçük oğluna vermeyecek!

28.10.2025 13:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliyet deyince akla kişilerle bütünleşmiş unvanları da geliyor. Bu unvanlar zamanla el değiştirse de artık ister enerjisel deyin ister skandalların etkisi diye düşünün önceki kişiyi hatırlatıyor ve alan kişinin de hayatına etki ettiği düşünülüyor… Bu duruma örnek olarak Prenses Catherine’in Diana’ya ait Galler Prensesi unvanını almadan düşünmesini gösterebiliriz. Şimdi ise kimsenin almak istemediği başka bir unvan konuşuluyor: York Dükü

Bilirsiniz; son dönemde Kraliyet ailesinin Harry dışında daha büyük bir derdi var: Prens Andrew.

Prens William o unvanı asla küçük oğluna vermeyecek! 1

Gençliğinden beri yaşattığı skandallarla ailesinin başını ağrıtan Andrew; geçtiğimiz hafta bütün unvanlarını bırakacağını açıkladı. Bunun sebebi de Jeffrey Epstein skandalında isminin geçiyor olması.

Lanetli unvan kimin olacak?

Gelelim unvan meselesine, Kraliçe Elizabeth Sarah Ferguson ile evlendiği zaman oğlu Andrew'ya York Dükü unvanını vermişti. Şimdi ise en çok merak edilen konu York Dükü unvanının kime geçeceği…

Tarih boyunca bu unvan, hükümdarın dünyaya gelen ikinci oğlu tarafından taşınıyor. York Dükü unvanının, hükümdarın ikinci doğan çocuğuna verilmesi geleneği Kral 4. Edward ile 1474 yılında başladı.

Lakin sonrasında bu unvanı taşıyan prensler pek de iyi anılmadı. Unvanı taşıyan başına tüyler ürperten olayların geldiği söylenir. York Dükü unvanı da bu sebepten "lanetli" olarak anılıyor.

Niye diye sorarsanız; Kral 4. Edward'ın ikinci oğlu Richard bu unvanı almıştı. Ancak Richard ve büyük erkek kardeşi, babalarının ölümünden sonra amcaları tarafından Londra kulesine kapatıldı. İki kardeşten asla haber alınmadı.

Ondan sonraki York Dükü olan Kral 8. Henry, mutsuz geçen altı evlilik yaşamış ve kanlı savaşlarla hafızalara kazınmış.

York Dükü unvanını alan 6. James'in ikinci oğlu Charles, veliaht ağabeyinin ölümünün ardından tahta çıktı. Ama bir iç savaşta kafası kesilerek hayatını kaybetti.

Prens William o unvanı asla küçük oğluna vermeyecek! 2

William oğluna lanetli unvanı vermeyecek

İşin aslı, Prens William tahta geçtiğinde York Dükü unvanı küçük oğlu Louis'nin olacaktı. Ama yukarıda bahsettiğim olaylara göre bu unvanın hatırlattıkları pek de iyi değil. Kraliyet uzmanları da küçük prensin bu unvanı asla almaması konusunda hemfikir.

Prens William da bu geleneği bu seferlik bozarak bir kenara koymayı düşünüyor. Hatta kraliyet uzmanlarına göre York Dükü unvanının çağrıştırdığı olumsuzlukların kamuoyunun hafızasından iyice silinmesi için uzun bir süreliğine kullanılmayacak.

Bu unvanın minik prense verilip verilmeyeceği merak konusu… Ancak cevabı William kral olana kadar da öğrenemeyeceğiz gibi görünüyor.

Mynet'in Sesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
37 karat! Açık arttırma ile satılacak: Dünyanın en pahalı...37 karat! Açık arttırma ile satılacak: Dünyanın en pahalı...
Protokolü hiçe sayıp askerlerin önünde dans etti!Protokolü hiçe sayıp askerlerin önünde dans etti!

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları! Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı?

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.