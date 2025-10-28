Prens William o unvanı asla küçük oğluna vermeyecek!

Bilirsiniz; son dönemde Kraliyet ailesinin Harry dışında daha büyük bir derdi var: Prens Andrew.

Gençliğinden beri yaşattığı skandallarla ailesinin başını ağrıtan Andrew; geçtiğimiz hafta bütün unvanlarını bırakacağını açıkladı. Bunun sebebi de Jeffrey Epstein skandalında isminin geçiyor olması.

Lanetli unvan kimin olacak?

Gelelim unvan meselesine, Kraliçe Elizabeth Sarah Ferguson ile evlendiği zaman oğlu Andrew'ya York Dükü unvanını vermişti. Şimdi ise en çok merak edilen konu York Dükü unvanının kime geçeceği…

Tarih boyunca bu unvan, hükümdarın dünyaya gelen ikinci oğlu tarafından taşınıyor. York Dükü unvanının, hükümdarın ikinci doğan çocuğuna verilmesi geleneği Kral 4. Edward ile 1474 yılında başladı.

Lakin sonrasında bu unvanı taşıyan prensler pek de iyi anılmadı. Unvanı taşıyan başına tüyler ürperten olayların geldiği söylenir. York Dükü unvanı da bu sebepten "lanetli" olarak anılıyor.

Niye diye sorarsanız; Kral 4. Edward'ın ikinci oğlu Richard bu unvanı almıştı. Ancak Richard ve büyük erkek kardeşi, babalarının ölümünden sonra amcaları tarafından Londra kulesine kapatıldı. İki kardeşten asla haber alınmadı.

Ondan sonraki York Dükü olan Kral 8. Henry, mutsuz geçen altı evlilik yaşamış ve kanlı savaşlarla hafızalara kazınmış.

York Dükü unvanını alan 6. James'in ikinci oğlu Charles, veliaht ağabeyinin ölümünün ardından tahta çıktı. Ama bir iç savaşta kafası kesilerek hayatını kaybetti.

William oğluna lanetli unvanı vermeyecek

İşin aslı, Prens William tahta geçtiğinde York Dükü unvanı küçük oğlu Louis'nin olacaktı. Ama yukarıda bahsettiğim olaylara göre bu unvanın hatırlattıkları pek de iyi değil. Kraliyet uzmanları da küçük prensin bu unvanı asla almaması konusunda hemfikir.

Prens William da bu geleneği bu seferlik bozarak bir kenara koymayı düşünüyor. Hatta kraliyet uzmanlarına göre York Dükü unvanının çağrıştırdığı olumsuzlukların kamuoyunun hafızasından iyice silinmesi için uzun bir süreliğine kullanılmayacak.

Bu unvanın minik prense verilip verilmeyeceği merak konusu… Ancak cevabı William kral olana kadar da öğrenemeyeceğiz gibi görünüyor.