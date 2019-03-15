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Prizren'de "Balkan Türklerinin Hukuki Durumları ve Türkçe" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 23:29 | Son Güncelleme

Prizren'de "Balkan Türklerinin Hukuki Durumları ve Türkçe" konferansı

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bulunan Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği ve Kosova Türk Yazarlar Derneğinin girişimiyle "Balkan Türklerinin Hukuki Durumları ve Türkçe" konulu konferans düzenlendi.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kader Özlem'in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Meclis Başkan Vekili ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferrah Şinik ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan Büyükelçi Sakar, Balkan Türkleri ile ilgili konferansların önemine vurgu yaptı.

Sakar, "Kosova'da ziyaret ettiğim pek çok yerde hem Kosovalı Türk kardeşlerimizle hem de Türkçe konuşan Arnavutlar ile tanışıyorum. Bu topraklarda yazılmış ve ödül almış Türkçe eserlere rastlıyorum. Bu gibi alanlarda kültür hazinemizin zenginliğinin bilinciyle, bu zenginliğin sürdürülmesi için hepimizin payına düşen gayreti göstermesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kosovalı Türkler olarak sizler bu coğrafyada Türkçemizin sadık bekçileri, bu güzel dili güzelleştiren gönüllü kültür köprülerisiniz." ifadelerini kullandı.

Kosova Meclis Başkan Vekili Şinik ise "Bugün Türkiye Cumhuriyeti, başta dışişleri bakanlığıyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla yanımızdayken Kosova Türk toplumu tabii ki dimdik ayakta duracaktır." dedi.

Konferansın ardından Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Özlem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansta bölgede yaşayan Türklerin yasal düzeydeki durumları ve aynı zamanda Türkçenin statüsünü ana hatlarıyla resmetmeye çalıştıklarını belirtti.

Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği gibi bir okulda bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Özlem, "Balkan Türklerinin hukuki durumlarını ve Türkçenin durumunu ele alma imkanımız oldu. Bu açıdan özellikle soydaşlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi bizi çok memnun etti." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren konferansın sonunda Özlem'e, Büyükelçi Sakar tarafından "Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü" takdim edildi.

Söz konusu ödül, 1994 yılında yaşamını yitiren Kosova Türklerinin önemli isimlerinden Süleyman Brina'nın anısını yaşatmak amacıyla Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği tarafından 1996 yılında verilmeye başlandı. Ödül her yıl, Türk dünyasından Türk kültürüne hizmet eden kişilere veriliyor.

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Balkan Türkleri doğru yol türk kültür sanat derneği Kader Özlem Kosova kosova türk yazarlar derneği Prizren

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