'Bence Nanay' İstanbul'da!

Cambridge Üniversitesi'nde ders veren bir felsefe profesörü olan Bence Nanay, Türkiye'deki Twitter kullanıcıları tarafından fark edildiğinde günlerce konuşulmuştu. Felsefecinin mavi tıklı profilini keşfeden bazı kullanıcılar geçen yıl, "Şaka sandım ama gerçekmiş, Cambridge'de felsefe hocasının adı gerçekten Bence Nanay'mış" diye paylaşımlar yapmıştı.

I had to come all the way to Istanbul Airport to learn (from the Turkish border police, no less) just how hilarious my name is in Turkish... pic.twitter.com/OGkzhon0aG