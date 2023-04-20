Prof. Dr. Celal Şengör zatürreye yakalandığını açıkladı! Son durumunu böyle anlattı

İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör Azerbaycan seyahatini zatürreye yakalandığını söyleyerek iptal etmek zorunda kaldığını anlattı. Hasta yatağından sağlık durumunu anlattığı videoyu paylaşan Prof. Dr. Şengör, doktorların 15 gün dinlenmesi gerektiğini söylediğini ve Azerbaycan’a giderek çamur volkanlarını görmek istediğini dile getirdi.

“GELMEYİ ÇOK İSTİYORUM”

Doktorların 15 gün yatağında dinlenmesi gerektiğini belirttiklerini söyleyen Prof. Dr. Şengör paylaşımında, “Sevgili dostlarım kusura bakmayın, Azerbaycan’a gelemedim çünkü zatürre oldum. Doktor da ’15 gün yatağında kalacaksın’ dedi. Ben de yatağımdayım zaten. Öksürüp duruyorum. İnşallah çabuk geçer, mayıs ayında Azerbaycan’a gelebilirim. Gelmeyi çok istiyorum. Çamur volkanlarını görmeyi istiyorum. Görüşmek üzere.” ifadelerini kullandı.