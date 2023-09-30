Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı paylaşımı tepki topladı! Gelen yorumlara bu yanıtı verdi: 'Sizi gidi yalancılar...'

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun kadın voleybolcuların maçlarda giydikleri kıyafetlere yönelik sözleri tartışmaları da beraberine getirdi.

"KIYAFETLERİ NEDEN EŞİT DEĞİL"

Sofuoğlu yaptığı ilk paylaşımda "İkisi de voleybolcu; biri erkek biri kadın. Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit değil. Kadın hakları adı altında kadını alenen istismar ediyorsunuz. Bunu anlamıyor muyuz? Siz, bu milletle dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

SOFUOĞLU'NUN PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu paylaşım tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Sofuoğlu'nun paylaşımına yorum yaptı.

"BİZ SAPIKÇA BAKIYORMUŞUZ..."

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Sofuoğlu "Bir de ne diyorlar; biz sapıkça bakıyormuşuz. Onlar baktıklarında hiç öyle görmüyorlarmış?! Sizi gidi yalancılar" yorumunda bulundu.

Yorumlara bakın lütfen!



Yorumlardan gerçek karakterlerini anlayacaksınız.



Neden eşit giyinmiyorlar soruma; erkeklerin bilmem nereleri(afedersiniz) belli olur diye edepsizce cevap veriyorlar.



Ben de onu söylüyorum, erkeklere layık görülen bu tolerans kadınlara neden… https://t.co/at2Lb7MPPc — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) September 29, 2023



