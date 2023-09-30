HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı paylaşımı tepki topladı! Gelen yorumlara bu yanıtı verdi: 'Sizi gidi yalancılar...'

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı paylaşımı tepki topladı! Gelen yorumlara bu yanıtı verdi: 'Sizi gidi yalancılar...'

30.09.2023 11:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarda giydikleri kıyafetler için "Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit değil" yorumunu yaptı. Söz konusu ifadelere sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi. Gelen yorumlara cevap veren Sofuoğlu "Bir de ne diyorlar; biz sapıkça bakıyormuşuz. Onlar baktıklarında hiç öyle görmüyorlarmış?! Sizi gidi yalancılar" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı paylaşımı tepki topladı! Gelen yorumlara bu yanıtı verdi: 'Sizi gidi yalancılar...'

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun kadın voleybolcuların maçlarda giydikleri kıyafetlere yönelik sözleri tartışmaları da beraberine getirdi.

1

"KIYAFETLERİ NEDEN EŞİT DEĞİL"

Sofuoğlu yaptığı ilk paylaşımda "İkisi de voleybolcu; biri erkek biri kadın. Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit değil. Kadın hakları adı altında kadını alenen istismar ediyorsunuz. Bunu anlamıyor muyuz? Siz, bu milletle dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

SOFUOĞLU'NUN PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu paylaşım tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Sofuoğlu'nun paylaşımına yorum yaptı.

"BİZ SAPIKÇA BAKIYORMUŞUZ..."

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Sofuoğlu "Bir de ne diyorlar; biz sapıkça bakıyormuşuz. Onlar baktıklarında hiç öyle görmüyorlarmış?! Sizi gidi yalancılar" yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a provokasyon!İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a provokasyon!
İstanbullular akşam saatlerine dikkat! AKOM'dan uyarı geldiİstanbullular akşam saatlerine dikkat! AKOM'dan uyarı geldi
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de bulundu! Bakanlık duyurdu: Bir ilk yaşandıTarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de bulundu! Bakanlık duyurdu: Bir ilk yaşandı
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu a milli kadın voleybol takımı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.