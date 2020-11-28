Prof. Dr. İsmail Cinel'den kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Koronavirüste son durumu değerlendiren Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Haziran ayında başlayan yeni normalden sonra insanlarda gevşeme olduğunu söyleyerek "Ya toplumu mart ve nisandaki gibi konsantre edeceksiniz, seferberlik ruhu tamamen olacak, anlayacak ya da korkacak. Bu ikisi olmadan tam oturmuyor bir şeyler" dedi.

'ZİRVEDEN DÖNENE KADAR RAHAT DEĞİLİZ'

Habertürk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. İsmail Cinel, "4-5 gün önce PCR pozitifliği açıklanır açıklanmaz herkes bir adım geri çekildi. Burada sayılardan daha önemli bir şeye vurgu yapmak istiyorum; ağır hasta sayısını izlememiz lazım. Şu anki kısıtlama, vakaları mutlaka belli oranda düşürecek, önümüzdeki bir hafta inanılmaz önemli. Önümüzdeki bir haftanın sonunda, aralık başında bu kısıtlılıkların etkisini görmüş olacağız. Ağır hasta sayısı da o zirveyi yakalayacak. Zirveden dönenene kadar rahat değiliz. Zirveden dönme tahmini olarak bir hafta sonra. Çünkü kısıtlılıklar bir hafta önce başladı. Plato çok önemli, zirve ve zirveden sonra plato ve aşağıya dönme noktası. Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta yaşıyoruz. Herkes bir adım geri çekilsin. Hareket kısıtlılığı şart" diye konuştu.