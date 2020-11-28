Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs vaka sayıları istenilen düzeyde düşmezse yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Doç. Dr. Kayıpmaz, kamusal tedbirlerden ziyade bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekerek, "Bireysel tedbirler bir yerde yetersiz kalırsa, kamusal tedbirler alınması gerekebilir. Kamusal önlemler zaten geçtiğimiz cuma akşamından itibaren devreye girmeye başladı. Ama; bu kamusal önlemler halihazırdaki durumu ile hastalığın yayılmasını kontrol altına alamazsa o zaman daha sert tedbirlerin de aşamalı olarak gündeme gelmesi söz konusu olur. Bunları da birçok işletme ve saat aralığı için düşünebiliriz" diye konuştu.

'CUMAYA KADAR SEYİR NETLEŞİR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, bir haftalık kritik sürece dikkat çekerek, "Eğer bunlar hasta sayılarını, hastane yükünü azaltma anlamında yeterli olmazsa ek tedbirlerin alınması da gündeme gelebilir. Aslında bu salgının ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Elbette ki tam kapatma, hastanelerin üzerindeki yükü azaltma açısından faydalı bir yöntemdir. Ama bunun getireceği psikolojik, sosyal, ekonomik ciddi sonuçlar da vardır. Bireysel tedbirlerin yetersiz geldiği noktada kamusal daha sert tedbirler her an için hızlıca devreye sokulabilir. Önümüzdeki günler bununla ilgili belirleyici olacak. Önümüzdeki cumaya kadar seyir daha net şekilde ortaya konmuş olur" dedi.