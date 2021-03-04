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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin: Pilot elinden geleni yapmış

04.03.2021 19:57 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin: Pilot elinden geleni yapmış

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili açıklamasında, "Burada birinci husus pilotun elinden geleni yapmış olması. Burada önemli olan bu helikopterin neden düşmüş olduğu bunu da kaza kırımdan sonra öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

Bitlis Tatvan kırsalında askeri helikopter düştü. 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, "TSK çok zor iklim koşullarında vatanın güvenliği için görevlerini ifa etmekteler. Havacılık meslek olarak da zor bir meslek. Kalkarsın ama inemeyebilirsin. Bu helikopter kendi sınıfı içerisinde en gelişmiş helikopterlerden bir tanesi. Birinci faz dediğimiz motor veya far pompası değil benim gördüğüm. Pilotun uçak anormale girdikten sonra hangi görüntü var bunları bilemiyoruz halihazırda. Bilindiği kadar buraya bir ateş olduğunu düşünmüyorum. Burada birinci husus pilotun elinden geleni yapmış olması. Burada önemli olan bu helikopterin neden düşmüş olduğu bunu da kaza kırımdan sonra öğreneceğiz. Ben pilotun elinden geleni yaptığını düşünüyorum.
Burada MSB gerekli açıklamayı yaptıktan sonra daha fazla teknik detay verebiliriz. Bu vatan evlatları bu vatan için şehit olmuşlardır. Allah ailelerine, aziz milletimize sabırlar versin. Uçuştan önce mutlaka helikopterin bakımları yapılmış ve öyle göreve çıkmıştır. Cougar son derece emniyetli bir helikopterdir." dedi.

Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 9 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler)Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 9 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler)

'OLAY TEKNİK ARIZA KAYNAKLI'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eray Güçlüer ise CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

"Pilot bu arızayı anladı ve iniş yapmaya çalışırken normale göre iyi bir iniş yaptığını görüyoruz. Ama insanlar için bu iniş olumsuz. Yaralı askerlerin kurtarılmasının nedeni iniş hızının yere yaklaşırken düşmüş olması. Bu da tabi olayın tamamen teknik bir arıza nedeniyle göstermesinden kaynaklı. Fikir yürütülüyor. Helikopter çok parçalanmamış ve yaralı kurtulanlar olduğu için."

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şehit Bitlis

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