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Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron açıklaması: Endişelerimiz var

02.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyant Omicron’la ilgili endişeler olduğunu belirterek "Çünkü yeni bir varyant ve çok sayıda mutasyon içeriyor. Bu mutasyonlar özellikle lokasyonlarına bakıldığında mevcut aşılardan kaçma durumu olabilir. Tabi bu sil baştan yeni bir dalgalanmaya neden olabilir mi diye bir kaygı var" dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron açıklaması: Endişelerimiz var

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada sürerken, bu kez Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı tüm dünyayı tehdit etmeye başladı. Birçok ülke yeni varyantla mücadele için çeşitli önlemler aldı. Türkiye de yeni varyanta karşı önlem alan ilk ülkeler arasında yer alırken, Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicronla ilgili açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantıyla ilgili herkesin tedirgin durumda olduğuna dikkat çeken Özlü, “Havalar soğudu, yağışlar başladı kış mevsimi kendini gösteriyor artık kapalı ortamlardayız. Ofislerde iş yerlerinde kapalı mekânlarda daha çok vakit geçirmek zorundayız. Toplu taşımanın yükü arttı. Dolayısıyla yeni bir artış trendi görülebilir. O açıdan çok dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

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"DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Bir taraftan Omicron'la ilgili herkes tedirgin durumda. Daha kolay bulaştığı için böyle bir varyantın da bize gelme, bizde görülme olasılığı var. Dolayısıyla daha da dikkatli olmak zorundayız. Onun için daha önceden hep söylediğimiz gibi mümkün olduğu kadar kapalı mekânlara kalabalık yerlere sokulmamak lazım. Maskemizi mutlaka sosyal alanlarda usulüne uygun şekilde takmalıyız ve diğer insanlarla da mesafemizi korumaya özen göstermeliyiz. Birlikte yeme içme çok riskli, olabildiğince kendi başımıza ya da aile etrafımızla kendi içimizde hane halkıyla yeme içme hassasiyet önemli. Çünkü birlikte yerken içersen maske, olmadığı için mesafe konulamadığı için bulaşma riski artıyor. Bunlara dikkat edersek kendimizi koruyabiliriz ve büyük bir dalga ile karşılaşmadan bu mevsimi atlatabiliriz. Geçen yıllara göre elimizde daha güçlü bir koz var aşı. Geçen yıl pandemi ile ilgili süreci yönetirken sadece kaçarak kendimizi korumaya çalışıyorduk. Oysa bugün artık hepimiz toplumun büyük bir çoğunluğu aşılanmış durumda” diye konuştu.

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"ÖNÜMÜZDEKİ YAZA DAHA RAHAT ŞEKİLDE ULAŞABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kış döneminin atlatılması durumunda yaza rahat bir şekilde ulaşılabileceğini kaydeden Özlü, “Türkiye’de nüfusun aşağı yukarı yüzde 60’ı iki doz aşı yaptırmış halde. Bu önemli bir bağışıklık kazanıldığı anlamına geliyor. Aşı yapılanlarda da hastalık görülebiliyor ama ağır hastalık ve ölümler pek görülmüyor. O açıdan daha iyi durumdayız hastalığı daha iyi yönetebiliyoruz daha hafif olgularla karşılaşıyoruz. Tüm dünyada bakıldığında ölüm oranları azaldı ağır hastalık oranları azaldı. Yeni yeni ilaçlarda artık devreye giriyor bunların da tedavide bize güç katacağına inanıyorum. Onun için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Kış dönemini atlatabilirsek sanıyorum önümüzdeki yaza daha rahat bir şekilde ulaşabileceğiz” şeklinde konuştu.

"ENDİŞELERİMİZ VAR"

Omicron'la ilgili endişelerin olduğunu, bununla ilgili net bilgilerin bir iki hafta içinde netlik kazanacağına dikkat çeken Özlü, “Omicron'la ilgili endişelerimiz var çünkü ortaya çıkan yeni bir varyant ve çok sayıda mutasyon içeriyor. Bu mutasyonlar özellikle lokasyonlarına bakıldığında mevcut aşılardan kaçma durumu olabilir bu varyantın. Tabi bu sil baştan yeni bir dalgalanmaya neden olabilir mi ? diye bir kaygı var. Onun dışında yine mutasyonların bu varyanta çok kolay bulaşma özelliği kazandırdığı ve hızlı yayıldığına dair de gözlemler var bu varyantın görüldüğü ülkelerde vaka sayılarında çok hızlı artış gözlendi. Bu doğrudan varyantla ilişkili mi, değil mi net olarak bilmiyoruz ama önümüzdeki bir iki hafta içerisinde sanıyorum bu konuda daha kesin daha güvenli bilgilere ulaşacağız. O zaman daha net konuşabiliriz. Ülkeler şimdiden çok dikkatli davranıyor çünkü yeniden sil baştan başa dönmeyi kimse istemiyor. Ülkeler tekrar bir dalga ile sarsılmak istemiyorlar. O açıdan hem kişisel koruma tedbirlerimizi dikkatli bir şekilde yerine getirmeliyiz hem de aşılarımızı mutlaka tam doz hale getirmeliyiz. İki doz aşılı olanlar eğer zamanı gelmişse üçüncü doz aşılarını yaptırmalılar. Aşı bu konuda en büyük güvencemiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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