Programda ortalık bir anda gerildi! Sunucu bağlanmak isteyen kişiyi söyledi, İmamoğlu tepki gösterdi: Yanlış yapıyorsunuz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önümüzdeki seçimde yine CHP adına yarışacak olan Ekrem İmamoğlu gündemdeki konuları Sözcü TV'de değerlendirdi. Uğur Dündar, İpek Özbey ve İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in sorularını yönelttiği programım moderatörlüğümü Senem Toluay Ilgaz yaptı. İmamoğlu ile llgaz arasındaki gerilim programa damga vurdu.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinden öne çıkan satır başları;

Haliç'i sanat havzasına dönüştürüyoruz. Kara surlarından Ayvansaraya yaptığımız restorasyonlar, Şubat ayında bir müzemiz geliyor.

TSK'nın Kuzey Irak'taki PKK'ya karşı yaptığı operasyonlar sırasında 12 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu olaydan sonra vahim gelişmeler yaşandı. Şehit cenazesine katılan Özgür Özel'e linç girişimine benzer bir linçle karşılaştı. Bu vahim gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

"UCUZ İŞLERİN PEŞİNDE KOŞANLAR DUVARA TOSLAR"

Hepimizin başı sağolsun. PKK'nın yaptığı bu saldırıda kaybettiğimiz şeitlere rahmet diliyorum. Ateş düştüğü üyeri yakar. Ailelerinin başı sağolsun. Terörün sonu ermesi, ülkede terörle ilgili sürecin siyasi mekanizma haline getirilmemesi gerek. Bugün baktığınızda bu ülkede bir hükumet var. Her alanı yürütüyor bu hükumet. Hükumet yok bu ülkede, bir anda muhalefete dönüşüyor. Muhalefet suçlanıyor. O insanlara leke sürülüyor,hakaret ediliyor. Terörün artmasının, tedbir alınmamasının sorumlusu hükumettir. Hükumetin başı da sayın Cumhurbaşkanıdır. 2002'de iktidar olan bir parti hala iktidarda. 2002'de tekli sayılara inmiş şehitlerimizin akabinde uzun zamandır ne yazık ki 100'lü 200'lü sayılarda canımızı yitiriyoruz. Masum insanlar ölüyor. Bu masum insanlar senede 150-200-250 insan ölüyor. Yapılan tek açıklama var. 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın'. Esas mesele terörün tırmanmasının nasıl engellenemediği meselesi. Bir cambaza bak oyunu oynanıyor. Meseleyi siyasileştirme.

Bu ucuz işlerin peşinde koşanlar duvara toslar. Bu tür saldırılar girişimler organize işler. Bunlar her seçim öncesi oynanan oyunlar.

"SEÇİME 16 MİLYONUN İRADESİYLE GİRECEĞİZ"

Can Atalay meselesinde ne düşünüyorsunuz?

Hukukçu değilim ama. Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Orada değilse büyük bir hukuki suç işleniyor. Hukuki çerçeve geniştir. Bugünün açılacak penceresi şu, benim zihnimdeki şey; Can Atalay acilen TBMM koltuğuna oturmalıdır. Dünyaya karşı rezil oluyoruz. Dünyada hiçbir ülkeye kendimizi anlatamıyoruz.

Gezi tutukluları hapiste, benim yakın arkadaşım Tayfun içeride. Aynı masada tartışıp konuştuk. Basiretsiz anlamsız suçlamalar. Anayasal olarak seçilmiş bir insanın TBMM'ye gelmesini engelliyorsun. Utanç verici bir durum. Ülkemizde bu yargı sürecinde yapılmayan şey kalmadı. Bu memleketin iyi yetişmiş evlatların hapise tıkayan bir sistemle karşı karşıyayız. İnsanlar Ekrem İmamoğlu'na bir şey olur mu diye endişeli. Biz Allah'ın izniyle hakkıyla adaletli bir biçimde seçime 16 milyonun iradesiyle girip, 16 milyonun iradesiyle çıkacağız

"BİZ GÖREVE GELDİĞİMİZDE ŞEHRİN 10 TANE METROSU ÇALIŞMIYORDU"

İstanbul'da biz göreve geldiğimizde bu şehrin 10 tane metrosu çalışmıyordu. 2015-16-17'de ihale ettikleri işlerin hiçbirisine doğru dürüst finansman ayarlamamışlar. Projeleri bile yoktu. Böyle bir süreç işlerken göreve geldik. 2 kere seçildik hatta. 3 ay geç geldik göreve. Bizim ilk işimiz bu şehrin temel sorunlara çözüm bulmak. 2.3 milyar Euro finansman sağladık biz. Kamu desteği sıfır. Devletin kamu bankasından bir kuruş alamadık. Varsa utanmaları o kamu bankalarındakilerinin başı öne eğilsin diye söylüyorum. Biz yurt dışından finansman sağladık.

Ümraniye - Göztepe hattı 2024'te açılacak.

Çekmeköy- Sancaktepe hattı Mart'ta açılacak.

Beşiktaş meydanında kazı var. 8 senelik bir kazı. Dolayısıyla o durağın açılması uzadıkça uzuyor. Biz işi kolaylaştırmak için Mahmutbey-Mecidiyeköy'ü açtık. Sonra Yıldız'ı açtık. Yıldız'dan metroya binilebiliyor.

"KENDİSİYLE EN SON SAMİMİ BİR SOHBETİMİZ OLDU"

Meral Akşener birden bire size ciddi suçlamalar yükledi. Sizin aranız neden açıldı?

Hiçbir şekilde ben üstüme alınmadım bu sözlerle ilgili. Seni hedef alıyor diyorlar. Üzüldüm, üzülüyorum. Sözler söylenebilir. Meselenin daha da geçmişi vardır. Üzerime hiç alındığım tarafı yok. Ama gün gelir abla-kardeş karşılıklı konuşulur halledilir. Sert söylemler, ifadeler,rota değişimi bir parti için doğaldır. Bunun muhattabı biz değiliz. Bu meselenin 3 aşaması var. Genel İrade Kurulu karar alıyor. Biz kendi adayımızı çıkaracağız. Ümit bitmiş midir? Siyasette ümit bitmez. İyi Parti'nin Grup Başkan Vekili, Ekrem İmamoğlu'na gelip diyor ki "başka yol bulamaz mıyız?" diye. Ben olabilir dedim ama kabul görür mü dedim. Bu çalışma yapıldı bana iletildi. Salı günü biz Özgür Özel ile buluştuk. İYİ Parti Grup Başkan Vekili görevden alındı diye bize haber geldi. Sayın Meral Akşener ile abla-kardeş olarak yönettiğimiz bir süreç var. 2024 Mart ayında bitiyor. Biz oraya kadar müttefikiz. Benim Meral Hanımla en son samimi bir sohbetim oldu. Yarım saate yakın telefonda konuştuk. 'Ben her zaman buradayım' dedim. Bazı sözler beni incitti ama abla-kardeş olarak çözeriz bunu.

"BİZ GİTMEYECEĞİZ, 'BEN' DİYENİN DEVRİ BİTTİ"

Ben İstanbul İttifakı, İstanbul'daki yanlışlara dur diyecek. Bizim diyorum. Ben biz kelimesiyle büyüdüm. Bizim ailede 'benim' yoktu. Biz böyle büyüdük. Ben İstanbul'da Mustafa Kemal'i temsil ediyorum. Biz gitmeyeceğiz. 'ben' diyenin devri bitti. İttifak adını vatandaş değiştirdi onu bilemem.

"KILIÇDAROĞLU İLE ARAM BOZUK DEĞİL"

Sayın Özgür Özel ile muazzam bir diyaloğumuz var. Ben kurumsal yapıda hangi sorumlulukları almam gerektiğini iyi bilirim. Benim Genel Başkanım. Kurumsallığa Ekrem İmamoğlu'nun olduğu yerde zeval gelmez. Bir seçim yaşandı. Ben seçimden sonra düşüncelerimi Sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştım. Partimle ilgili bir kelime konuşamam dedim ve 188 gün çıkmadım. Ben partimle ilgili sorunları kimseyle konuşmam. Benim Sayın Kılıçdaroğlu ile aram bozuk değildir. Ankara'ya gitsem görüşürüm. Umarım yapabiliriz. Aile meselelerimi dışarda konuşmam. Bir derdim varsa partimin şehrimin lehine ne düşünüyorsam kendileri ile paylaşırım.

"HİÇBİR ADAY HAKKINDA NEGATİF BİR ŞEY SÖYLEMEM"

Hiçbir aday hakkında negatif bir şey söylemem. 16 milyon insanla bu seçime giriyorum. 16 milyon istanbullunun da kabul ettiği saygı duyduğu bir kişi olmak istiyorum. Mücadeleme saygı duyacağım. Biz Ali Yerlikaya ile çalıştık.

İstanbullu neden yeniden size oy versin?

İstanbul zaman kaybettiği çok konu var. Bu şehirde 25 senede maksimum 5 kilometre ürettiği metroda biz 14-15 metro hatta daha fazlasını hedefliyoruz. Çok işimiz var. O yüzden vizyon 2050 diye bir şey yayınladık. sanata dair kültüre dair bu semte hakimiz. Tek hesap vereceğimiz istanbul halkıdır. Çok iddialıyız. Her konuya bir program hakim. 90 bine yakın çalışanımızla hakimiz. Her sendika var artık İBB'de. Kimse de rahatsız olmadı. Hepsi hak sahibidir hukuk sahibidir. Yeterki saygı çerçevesinde olsun. Yoksullukla mücadele ediyoruz. Savaşın içindeki Ukrayna ya da Rusya'nın tek haneli enflasyonları var diye biz nerdeyse 3 haneliyi göreceğiz. Dolayısıyla bu şehrin parasının iyi kullanıldığı bir 5 yılı anlatacak.

"SÜT DAĞITMAK BİLE MEGA PROJEDİR"

150 olmaz 200 kreş yaparız. Süt dağıtmak bile MEGA projedir. Yeni evlenen çifte yardım etmek MEGA projedir. Halkımız fakirleşti ve bunu yapan hükumettir.

Parası hazır, 27.5 kilometrelik bir metro hattı. İmza atsınlar lütfen. Çok işimiz var.

Yerlikaya'nın operasyonlarına ne diyor?

Bu bir durum teslimi değil görev ihmali. Ülke mafyaları var. 100'lerce araç ordan çıkıyor buraya geliyor. Vahşi bir durum. Bu ülkeyi kim mafya cennetine çevirdiyse hesap versin.

İstanbul depreme nasıl hazırlanıyor?

Deprem kapıda,acele etmemiz lazım. 30'un üstünde dosyamız var. 50 bin konut kampanyası yapılıyor. Bu kampanyanın bir noktası da Tuzla. Tuzla'da ilana çıkılıyor. 2+1 dairenin fiyatı 195 bin TL aradan 5 sene geçti. Dairenin fiyatı 2.685.000 oldu. 180 ay taksitle verilecek toplamda ödenecek rakam 34.000.000 lira.

Bir başka vaat. Yine ilk evim ilk iş yerim kampanyası iktidarın kampanyası. Kampanya tarihinde daire bedeli 850 bin 240 ay vadeli. 240 ay sonunda bu dairenin fiyatı 52.000.000 lira.

Sosyal konut için 80 bin TL maaş lazım.

TOKİ BAŞKANI BAĞLANMAK İSTEDİ

Senem Toluay Ilgaz burada söz alarak, "Şimdi bir yayıncı notunu düşmem lazım. Bu özel yayınlarda formatımız buna müsait değildi. TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut yayına katılmak istedi. Fakat bu yayında değil ama Sözcü TV'nin kapısı ona her zaman açık. Az önce Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz'a mesajlarını iletti. Sayın İmamoğlu'nun bu yayında soruları vardı. Eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsan çok da memnun oluruz. Hem Sayın İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular hem de TOKİ'yle ilgili soruları ve deprem gerçekleriyle ilgili sorunları konuşuruz." dedi.

"İŞİNE BAKSIN"

İmamoğlu bu anonsa tepki gösterdi ve araya girerek şu ifadeleri kullandı;

"Senem hanım kusura bakmayın. TOKİ Başkanı sizin için neyi ifade ediyor bilmiyorum ama, bir gün isterse KİPTAŞ Genel Müdürüyle oturur konuşur. İkidir tekrar ediyorsunuz. Yarın bir gün İstanbul Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkan Adayı'yla konuşacak kişi o değildir. Sizin üzerinizden prim yapmaya gayret ediyor. İşine baksın. Yarın bir yerde cevabını verir. İşini görsün, işine baksın. Bence yanlış bir anons yaptınız onu da söyleyim.

Burada bir bakan oturabilir Başbakan oturabilir. KİPTAŞ'ın Genel Müdür onu arayıp bir şey derse anons eder misiniz? Etmezsiniz. Doğru bir yayıncılık politikası değil. Ben eleştirimi yapıyorum. O zaman bir sürü insan daha yazabilir yani. Benim muhatabım TOKİ değil. İkidir açıklama yapıyorsunuz. Ben İstanbul Belediye Başkanı'yım. Ben kendisini tanımam. Programdan sonra ararsınız Senem Hanım. Teşekkür ediyorum."







