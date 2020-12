Programı bitince filme sardı! Kourtney Kardashian oyuncu olma yolunda

Kourtney Kardashian, yönetmenliğini Mark Waters’ın üstlendiği en yakın arkadaşlarından Addison Rae’nin başrolünde olduğu He's All That adlı filmde rol aldı. 1999 yapımı She's All That filminin yeni bir uyarlaması olan He's All That’in oyuncu kadrosunda Kourtney Kardashian ile birlikte Addison Rae, Tanner Buchanan, Madison Pettis ve Peyton Meyer gibi isimler rol alıyor.

Keeping Up With the Kardashians yıldızı, She's All that'un kadrosuna yer aldığını her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

KOURTNEY KARDASHİAN’IN İLKİ OLMAYACAK

19 sezon boyunca yayınlanan Keeping Up with the Kardashians reality şovunun sona ereceği haberi yakın zaman önce duyurulmuştu. Kourtney Kardashian’ın en yakın arkadaşının filminde rol alacak olması ona yakın çevrelerin ‘arkadaş kıyağı’ söylentilerinin yayılmasına neden oldu. Kourtney Kardashian daha önce ABC pembe dizisi One Life to Live'da Kassandra Kavanaugh rolünü oynadı.