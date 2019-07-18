Mynet Trend

Protein eksikliğine karşı ne yemeli?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 18.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Protein düşüklüğü yani hipoproteinemi, 100 ml plazmadaki protein miktarının 6 gr’ın altına düşmesi ile ortaya çıkar. Emilim bozukluğu sendromları, açlık ve uzun süren beslenme bozuklukları gibi organizmaya protein girişinin azaldığı durumlarda görülebilir. Ayrıca vücut sıvılarının çeşitli amaçlarla boşaltılması,geniş yanıklar, bol kanamalar, karaciğer – böbrek hastalıkları hipoproteinemiye yol açan diğer etkenlerdir. Dr. Alev Özsarı vücutta protein eksikliğini gösteren işaretleri anlattı.

Protein eksikliğine karşı ne yemeli?

Protein vücut yapısı için çok önemlidir. Kaslar, dokular, iç organlar, kan hücreleri, savunma mekanizmaları, saç, tırnak ve deri hücrelerinin yapısında yer alır. Besinlerden alınan proteinler bağırsaklara aminoasit olarak ulaştırılır. Aminoasitler karaciğere ulaşır ve vücudun ihtiyaç duyduğu proteine dönüştürülür. Bazı aminoasitler vücutta üretilebilirken bazıları besinler yoluyla alınmalıdır. Proteinler önemli maddelerin taşınmasını da sağlar. İyonlar ve besin maddelerinin hücrelere ve hücrelerden dışarı taşınmasını sağlar. Proteinler vücudumuzu korur ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Genç ve güzel görünmemizi de sağlar. Deri hücrelerinin yenilenmesinde etkin rol oynar.

PROTEİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Protein düşüklüğü plazmanın kimyasal ve fiziksel dengesini bozacağından organizmada önemli belirtilere yol açar.

Ödem: Deri alt kısmında sıvı birikmesidir ve en sık bacaklar, ayaklar ve ayak bileklerini etkiler. Fakat vücudun rastgele bir yerinde de meydana çıkabilir.
Bağışıklık sistemi etkilenir:Sık hastalanmak ve alerjiler gözlenir. Bunlar protein eksikliğinin belirtileri olabilir, çünkü vücudun savunma mekanizmasının temel taşlarından biri de proteindir.
Ciddi kas kaybı- kilo kaybı: Orantısız vücut oluşur, karın şiş, kollar ve bacaklar ince olur.
Kırılgan veya seyrekleşen saçlar: Saç dökülmesi ve incelmesi sık görülür.
Ayak ve tırnak etrafında derin şerit oluşumları parmak ve ayak tırnaklarındaki çıkıntılar veya paralel beyaz çizgiler oluşur.
Soluk ten: Pigment kaybeden ve güneşte çabuk yanan cilt gözlenir.
Cilt döküntüleri: Cildin kuruması ve pullanmasıyla ciltte döküntüler oluşur.
Yavaş iyileşen veya iyileşmeyen inatçı yaralar: Dekübitus ülseri (bası yaraları ) ve deri ülserlerinin iyileşmesi zorlaşır. Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır ve yaraların iyileşmesinde önemli oyun oynarlar.
Büyüme- gelişme bozuklukları: Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkiler.
Uyku sorunu: Uyumakta güçlük, anksiyete gözlenir.
Sürekli başı ağrısı, yorgunluk olur.

PROTEİN EKSİKLİĞİNE DİKKAT EDİN

Beslenmeye et, yumurta ve protein içeriği fazla olan bakliyatlar eklenmelidir. Çok fazla et yemek yeterli protein alındığını göstermez.
Kalifiye protein almaya özen göstermek gerekir. En kaliteli protein kaynakları tavuk, tavşan, hindi etleri ve yumurtadır.
Yağ, protein emilimini azaltır. Yağlı protein kaynaklarından sakınmak gerekir. Buharda ve fırında pişirmek en çok fazla tavsiye edilen et pişirme yöntemleridir.
Yemeklerle protein eksikliği giderilemezse ek protein içecekleri ya da hastanede damar yolu ile takviye yapılabilir.
Yoğun spor yapanlar mutlaka yeterli protein almalıdır. Ancak her şeyin fazlası zarardır, bunu da unutmamak gerekir.

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
Mide balonunun avantajları ve dezavantajlarıMide balonunun avantajları ve dezavantajları
Bu yöntem varisleri 15 dakikada temizliyorBu yöntem varisleri 15 dakikada temizliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
protein eksikliği hipoproteinemi

En Çok Okunan Trend Haberler

Ölümü kahretmişti! Babası konuştu

Ölümü kahretmişti! Babası konuştu

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kabızlıktan kurtulmanın 10 yolu

Kabızlıktan kurtulmak için bu 10 maddeye dikkat

Güneşin cilt kanserine yol açmaması için mutlaka bunları yapın

'En önemli sebep güneş ışınları!' Dikkat: Bunları mutlaka yapın

Yaz gribinden korunmak için bunlara dikkat! İşte 10 altın kural

Yaz gribinden korunmak için bunlara dikkat

Bebek göz muayenesi ile körlük önlenebilir

İri gözlü bebekler risk altında

Su içmenin vücuda etkisi

Sandığınızdan çok daha faydalıymış!

Mide balonu nedir? Mide balonu kimler uygulanabilir? Mide balonu avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Mide balonunun avantajları ve dezavantajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.