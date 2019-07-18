Protein eksikliğine karşı ne yemeli?

Protein vücut yapısı için çok önemlidir. Kaslar, dokular, iç organlar, kan hücreleri, savunma mekanizmaları, saç, tırnak ve deri hücrelerinin yapısında yer alır. Besinlerden alınan proteinler bağırsaklara aminoasit olarak ulaştırılır. Aminoasitler karaciğere ulaşır ve vücudun ihtiyaç duyduğu proteine dönüştürülür. Bazı aminoasitler vücutta üretilebilirken bazıları besinler yoluyla alınmalıdır. Proteinler önemli maddelerin taşınmasını da sağlar. İyonlar ve besin maddelerinin hücrelere ve hücrelerden dışarı taşınmasını sağlar. Proteinler vücudumuzu korur ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Genç ve güzel görünmemizi de sağlar. Deri hücrelerinin yenilenmesinde etkin rol oynar.

PROTEİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Protein düşüklüğü plazmanın kimyasal ve fiziksel dengesini bozacağından organizmada önemli belirtilere yol açar.

Ödem: Deri alt kısmında sıvı birikmesidir ve en sık bacaklar, ayaklar ve ayak bileklerini etkiler. Fakat vücudun rastgele bir yerinde de meydana çıkabilir.

Bağışıklık sistemi etkilenir:Sık hastalanmak ve alerjiler gözlenir. Bunlar protein eksikliğinin belirtileri olabilir, çünkü vücudun savunma mekanizmasının temel taşlarından biri de proteindir.

Ciddi kas kaybı- kilo kaybı: Orantısız vücut oluşur, karın şiş, kollar ve bacaklar ince olur.

Kırılgan veya seyrekleşen saçlar: Saç dökülmesi ve incelmesi sık görülür.

Ayak ve tırnak etrafında derin şerit oluşumları parmak ve ayak tırnaklarındaki çıkıntılar veya paralel beyaz çizgiler oluşur.

Soluk ten: Pigment kaybeden ve güneşte çabuk yanan cilt gözlenir.

Cilt döküntüleri: Cildin kuruması ve pullanmasıyla ciltte döküntüler oluşur.

Yavaş iyileşen veya iyileşmeyen inatçı yaralar: Dekübitus ülseri (bası yaraları ) ve deri ülserlerinin iyileşmesi zorlaşır. Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır ve yaraların iyileşmesinde önemli oyun oynarlar.

Büyüme- gelişme bozuklukları: Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkiler.

Uyku sorunu: Uyumakta güçlük, anksiyete gözlenir.

Sürekli başı ağrısı, yorgunluk olur.