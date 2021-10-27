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Provokatif amaçla 'muz yeme' videosu çeken yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı! Sınır dışı edilecekler

27.10.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlarda bulunan yabancı uyruklu 7 kişi yakalandığını açıkladı.

Provokatif amaçla 'muz yeme' videosu çeken yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı! Sınır dışı edilecekler

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sosyal medyada muz yeme içerikli provokatif amaçlı paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 7 kişi yakalandığını açıkladı.

"PROVOKATİF AMAÇLI MUZ YEME EYLEMİ"

Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir sokak röportajında yer alan ‘Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz’ söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı ‘muz yeme’ eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.” (İHA)

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sosyal medya İçişleri Bakanlığı
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