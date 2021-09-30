Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi M.A. evine gittiği sırada sitenin bahçesinde iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan Barlak'a, "İyi akşamlar, ulan" diyerek seslendi. Barlak'ın "Ne diyorsun, ulan sen" diyerek karşılık vermesi sonucu kavga çıktı. M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Barlak'ı kalbinden yaralayıp kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Suriye uyruklu M.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. M.A.'nın teslim edildiği İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir'in Torbalı ilçesinde laf atma tartışmasında Batuhan Barlak'ın (17), M.A. (20) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "30 Eylül 2021 tarihinde saat 00:30 sıralarında, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu M.A. evine gittiği esnada, yolu üzerinde alkol alan 3 kişi ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada B.B. göğüs bölgesinden bıçakla yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayda sol kolundan bıçakla yaralanan şüpheli M.A. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

TORBALI'DA SURİYELİLERE AİT EV VE ARAÇLAR YAKILDI

İzmir’in Torbalı ilçesinde, dün gece saatlerinde Batuhan Barlak'ın (17) Suriye uyruklu M.A. tarafından öldürülmesinin ardından ilçede gerginlik arttı. İddiaya göre, yaklaşık 150 kişi, gruplar halinde olayın yaşandığı ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Barış Yapı Sitesi'ne geldi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar, Suriyelilere ait bir evi yaktı ve bazı evlere taşla saldırdı. Suriyelilerin genellikle hurda toplamak için kullandıkları araçlar da yakıldı.

İhbar üzerine bölgeye yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sitede ateşe verilen bazı yerleri ve evleri söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu dağıtırken, bölgede olayların kontrol altına alındığı belirtildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, olayın yaşandığı site ve çevresinde bekleyişini sürdürüyor. (DHA)



