PS 4 oyunları çok yakında PC’de oynanabilir hale gelebilir

PlayStation 3 emülatörünün bile hala stabil bir performans sergilemediğini düşünürsek, PlayStation 4 için heyecanlanmak için henüz erken.

Orbital emülatörünün henüz deneme aşamasında olduğunu en az 2-3 yıl daha geliştirilmesi gerektiğini belirtelim. Muhtemelen PlayStation 5’in çıkışından 1-2 yıl sonra bu emülatörde küçük çaplı oyunlar oynanabilecek. Öngörüm; God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn ve Days Gone gibi PlayStation 4 oyunlarının hiçbir zaman PC’de oynanamayacağı yönünde.

Eğer PlayStation oyunlarını merak ediyor ve oynamak istiyorsanız, emülatör beklemek yerine konsolu satın almayı düşünmenizde fayda var. Bakalım emülatörün geliştiricisi Alexandro Sanchez, kısa sürede büyük yol alıp, PS4 özel oyunlarını PC’de stabil bir şekilde çalıştırabilecek mi?

