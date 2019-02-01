PS Plus depolama alanı 100 GB oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 01.02.2019 09:24 | Son Güncelleme

PS Plus yaptığı duyuru ile bulut depolama alanını 10 GB’tan 100 GB’a çıkardığını açıkladı. Peki, PlayStation cephesi neden böyle bir hamle yaptı? Yoksa bu hamle PlayStation 5 için bir ön hazırlık mı?

PS Plus depolama alanı 100 GB oldu

Sony, bildiğiniz gibi PlayStation Plus sistemi sayesinde hem online oyun deneyimi sunuyor, hem de her ay ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation Plus sahiplerine özel indirimler de sunan firma, Şubat ayı ücretsiz PS Plus oyunları ile bir atılım daha yaptı.

PlayStation Plus sahiplerine bir de bulut depolama alanı sunuluyordu. 10 GB ile sınırlandırılan bu depolama alanı, alınan karar ile 100 GB‘a çıkarıldı. Gözlerin PlayStation 5’e çevrildiği bugünlerde bu hamlenin gelmesi, Sony’nin PS5 için ön hazırlıklara başladığını gösteriyor.

Tahminlere göre; PlayStation 5 oyunlarının kayıt dosyaları, yaklanan ekran görüntüleri ve videoları oldukça fazla alan kaplayacak. Sony, oyuncuların bunları bulut depolamada tutması için alanı 100 GB‘a yükselttiği düşünülüyor.

PlayStation 5’in tanıtılma tarihi hakkında iki tahmin bulunuyor. Sony’nin E3 2019 etkinliğine katılmayacağını açıklaması, konsolun özel bir etkinlik ile 2019’un sonlarına doğru tanıtılma ihtimalini güçlendirmişti. Ancak analistler PS5’in 2020 yılında tanıtılacağını ve 2021 yılında satışa sunulacağını düşünüyor.

PlayStation 4’ün performansının 2021 yılına kadar oyuncuları tatmin etmeyeceğini bu yüzden PlayStation 5‘in 2020 yılında satışa sunulacağını düşünüyorum. Umarım yeni nesilde PS4 Pro ve Xbox
One X gibi ara modeller görmeyiz.

Şubat ayı ücretsiz PS Plus oyunları

PlayStation 4

For Honor (Ubisoft)
Gunhouse (Necrosoft Games)
Hitman: The Complete First Season (Warner Bros. Interactive Entertainment)
Rogue Aces (Curve Digital)

PlayStation 3

Divekick (Iron Galaxy Studios)
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami)
PS Vita
Divekick (Iron Galaxy Studios)
Gunhouse (Necrosoft Games)
Rogue Aces (Curve Digital)

Xiaomi Mi Mix 3 parçalarına ayrıldı

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
Ada Wong’u kontrol etmek ister misiniz?Ada Wong’u kontrol etmek ister misiniz?
Nokia 9 PureView, heyecan verici özelliklerle geliyorNokia 9 PureView, heyecan verici özelliklerle geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PS Plus play station

En Çok Okunan Trend Haberler

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Tarihi keşif! Şile-Ağva açıklarında bulundu

Tarihi keşif! Şile-Ağva açıklarında bulundu

İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resident Evil 2 Remake’te Ada Wong’u kontrol etmek ister misiniz?

Ada Wong’u kontrol etmek ister misiniz?

Nokia 9 PureView, heyecan verici özelliklerle geliyor

Nokia 9 PureView, heyecan verici özelliklerle geliyor

Sosyal medya platformlarından sahte hesap operasyonu

Sosyal medyada dev operasyon! Binlerce hesabı kapattılar

ESET açıkladı: Dünyanın 3 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyacı var

Tehlike çok büyük: Tam 3 milyon kişi aranıyor!

Xbox Game Pass’e yeni oyunlar ekleniyor

Xbox Game Pass’e yeni oyunlar ekleniyor

Xperia XZ4 kamerası ile çok konuşulacak!

Xperia XZ4 kamerası ile çok konuşulacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.