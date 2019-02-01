PS Plus depolama alanı 100 GB oldu

Sony, bildiğiniz gibi PlayStation Plus sistemi sayesinde hem online oyun deneyimi sunuyor, hem de her ay ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation Plus sahiplerine özel indirimler de sunan firma, Şubat ayı ücretsiz PS Plus oyunları ile bir atılım daha yaptı.
PlayStation Plus sahiplerine bir de bulut depolama alanı sunuluyordu. 10 GB ile sınırlandırılan bu depolama alanı, alınan karar ile 100 GB‘a çıkarıldı. Gözlerin PlayStation 5’e çevrildiği bugünlerde bu hamlenin gelmesi, Sony’nin PS5 için ön hazırlıklara başladığını gösteriyor.
Tahminlere göre; PlayStation 5 oyunlarının kayıt dosyaları, yaklanan ekran görüntüleri ve videoları oldukça fazla alan kaplayacak. Sony, oyuncuların bunları bulut depolamada tutması için alanı 100 GB‘a yükselttiği düşünülüyor.
PlayStation 5’in tanıtılma tarihi hakkında iki tahmin bulunuyor. Sony’nin E3 2019 etkinliğine katılmayacağını açıklaması, konsolun özel bir etkinlik ile 2019’un sonlarına doğru tanıtılma ihtimalini güçlendirmişti. Ancak analistler PS5’in 2020 yılında tanıtılacağını ve 2021 yılında satışa sunulacağını düşünüyor.
PlayStation 4’ün performansının 2021 yılına kadar oyuncuları tatmin etmeyeceğini bu yüzden PlayStation 5‘in 2020 yılında satışa sunulacağını düşünüyorum. Umarım yeni nesilde PS4 Pro ve Xbox
One X gibi ara modeller görmeyiz.
Şubat ayı ücretsiz PS Plus oyunları
PlayStation 4
For Honor (Ubisoft)
Gunhouse (Necrosoft Games)
Hitman: The Complete First Season (Warner Bros. Interactive Entertainment)
Rogue Aces (Curve Digital)
PlayStation 3
Divekick (Iron Galaxy Studios)
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami)
PS Vita
Divekick (Iron Galaxy Studios)
Gunhouse (Necrosoft Games)
Rogue Aces (Curve Digital)
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