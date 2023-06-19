Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru hayrete düşürdü! ''Evli sevgilimden çocuk yaparsam...''

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan Klinik Psikolog Esra Ezmeci şimdilerde sık sık Nur Viral'in programına katılıyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isim takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor.

Psikolog Esra Ezmeci, ilişkileri hakkında ikilemde olan takipçilerinin sorularına yanıt veriyor. Birbirinden şaşırtıcı sorular ise herkesi hayrete düşürüyor.

Ezmeci'ye bu defa öyle bir soru geldi ki duyanlar inanamadı. En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, ''Evli sevgilimden çocuk yaparsam tamamen benim olur mu? Karısını boşasın istiyorum''sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

Ezmeci, gelen soruya ''Hayır bunun için sakın çocuk yapmayın. Bu en çok o çocuğa haksızlık. Evli olanlardan uzak kalmanız en doğrusu'' yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI





