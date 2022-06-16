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Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru 'Yok artık' dedirtti! "Eşimin yeğeni ile..."

16.06.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da 4.3 milyon takipçisi olan Psikolog Esra Ezmeci, her akşam takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapıyor. Takipçilerinin ilişki hakkındaki sorularını yanıtlayan Esra Ezmeci'ye bir takipçisinden gelen soru 'Yok artık' dedirtti.

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru 'Yok artık' dedirtti! "Eşimin yeğeni ile..."

Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan ünlü Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtlamasıyla gündemden düşmüyor. Birbirinden farklı soruları yanıtlayan Ezmeci'ye bir takipçisinden gelen soru herkesi şaşırttı.

"EŞİMİN YEĞENİ İLE AŞK YAŞIYORUZ"

Esra Ezmeci'ye bir takipçisinden gelen, "Hocam ben evliyim eşimin yeğeni ile aşk yaşıyoruz. Beni çok seviyor eşimden çok değer veriyor ne yapayım?" sorusu şaşırttı.

Esra Ezmeci'nin yanıtı ise şu şekilde oldu: "Bunun sonuçları travmatik olabilir. O yüzden bazı şeyler gizli ve yasakken tutkulu gibi gelir. Ama gerçek hayatta ve gerçek ilişkilerde bu durum böyle olmuyor. Her türlü sorumluluğunuz eşinizdeyken sevmesi ve aşk kolay gelir. Gerçek sevgi başka bir şey."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru 'Yok artık' dedirtti!

"SEVGİLİMİN ABİSİNDEN HOŞLANIYORUM"

"Sevgilimin abisinden hoşlanıyorum. Sevgilimden daha yakışıklı ne yapacağım?"

"Sadece yakışıklı diye sevgilinize bu kadar yakın birine duygu beslemek doğru değil. En doğrusu abisinden uzak kalmanız."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru 'Yok artık' dedirtti!

"EVLİ ADAMI KARISINDAN NASIL SOĞUTURUZ?"

"Evli adamı karısından nasıl soğuturuz? Boşansın istiyorum"

"Yapmayın böyle şeyler günah gerçekten. Bir kadını üzerek mutlu olamazsınız. Buna inanın aksini hiç görmedim"

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru 'Yok artık' dedirtti!

"SEVGİLİM CİNSELLİK YAŞADIKTAN SONRA AYRILDI"

"Sevgilim cinsellik yaşadıktan sonra, 'Seni beğenmedim' deyip ayrıldı. Ne yapmalıyım?"

"Bu onun kişiliğini gösteren bir şey, sizin beğenilmezliğinizi değil. Kişiliği bir ilişkiye uygun olmayan birinden kurtulduğunuz için sevinin."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru 'Yok artık' dedirtti!

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