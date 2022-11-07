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  4. Rusya Devlet Başkanı Putin sayı vererek açıkladı! 50 bin kişi cephede

Rusya Devlet Başkanı Putin sayı vererek açıkladı! 50 bin kişi cephede

07.11.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ukrayna savaşı nedeniyle 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan eden Putin, orduya çağrılanlardan 50 bin kişinin muharebe birliklerinde yer aldığını bildirdi. Öte yandan Putin, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, seferberlik kapsamında orduya çağrılan kişi sayısının gönüllülerle birlikte 318 bine çıktığını ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin sayı vererek açıkladı! 50 bin kişi cephede

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılanlardan 50 bin kişinin muharebe birliklerinde yer aldığını söyledi.

Rusya'nın Tver bölgesini ziyaret eden Putin, Zavidovo kentinde, Tver Bölge Valisi İgor Rudenya ile bir araya geldi.

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Ülkedeki kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin son durumuna dair açıklamalarda bulunan Putin, "50 bin kişi muharebe birliklerinde yer alıyor. Diğerleri çatışmalara henüz katılmadı. Ancak 80 bin kişi operasyon bölgesinde bulunuyor." dedi.

Putin, geriye kalanların Rusya'daki askeri poligonlarda eğitim gördüğünü belirtti.

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RUSYA'DA KISMİ SEFERBERLİK SÜRECİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül'de Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmişti.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da 28 Ekim'de, ülkedeki askeri kısmi seferberlik etkinliklerinin sona erdiğini ve orduya toplam 300 bin vatandaşın çağrıldığını bildirmişti.

Putin, seferberlik kapsamında orduya çağrılan kişi sayısının gönüllülerle birlikte 318 bine çıktığını, 4 Kasım'da açıklamıştı. (AA)

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Rusya putin

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