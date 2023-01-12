Putin'den tatil için Türkiye'ye gelen Başbakan Yardımcısı'na şaşkına çeviren azar! Herkesin gözü önünde oldu

Aylardır süren Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yaşanırken, gündemi bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye azarı sarstı. Bir videokonferans sırasında yaşanan olay şok etkisi yarattı. Putin ile Başbakan Yardımcısı Denis Manturov arasındaki olay bir anda dünya gündeminin ve İngiliz basınının en tepe noktasında yer almaya başladı. Putin, Başbakan Yardımcısı'nı herkesin gözü önünde azarlarken, bir kez daha olumlu veya olumsuz eleştirilerin hedefi oldu.

PUTİN'İN SÖZLEŞME ÖFKESİ! HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE AZARLADI

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Denis Manturov'u bir hükümet video konferansında uçak sözleşmeleri konusunda azarladı. Putin, Başbakan yardımcısı ve aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Bakanı olan siyasetçi Manturov'un yılbaşında tatil için Türkiye'ye uçmasının ardından onu aptalı oynamakla suçladı.

Olaya dair bir video kaydı uluslararası medya kuruluşlarının manşetlerini süsledi. Videoda, Putin'in 'Sözleşme yok' diyerek çıkıştığı görüldü. Ayrıca Putin, "Bana ne söyleyeceksin? Yöneticiler bana söyledi, sözleşme olmadığını biliyorum." diyerek sözleşmeler konusundaki öfkeli çıkışına devam etti.

"SİZE SORUYORUM... HANGİ KOŞULLARDA YAŞADIĞIMIZI ANLAMIYOR MUYUZ?"

Putin'in "Bunların hepsi bir ay içinde yapılmalı, size soruyorum, bir ay içinde... Hangi koşullarda yaşadığımızı anlamıyor muyuz?" şeklindeki sözleri ise soğuk duş etkisi yarattı.

Devlet Başkanı'ndan azar yiyen Manturov'un bu sırada başını eğdiği görüldü. Videokonferans sırasında başka katılımcılar da vardı. Onlar Putin'in sözlerine kulak kesilirken, yaşanan olayı şaşkınlıkla izlediler.

Reuters'ın haberine göre ise yetkililerle yaptığı toplantıda konuşan Putin, Manturov'a uçak sipariş sürecini hızlandırmasını ve sözleşmelerin bir ay içinde tamamlanması gerektiğini söyledi.

