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Putin'den Ukrayna açıklaması! O ihtimale değindi: 'Buna hiçbir koşulda izin verilemeycek'

18.10.2024 19:15
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın nükleer silah edinme ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunu bir kışkırtma olarak değerlendiren Putin, "Böyle bir tehdit, Rusya’dan uygun bir yanıtın verilmesine yol açacaktır. Rusya, bunun olmasına hiçbir koşulda izin vermeyecektir" dedi.

Putin'den Ukrayna açıklaması! O ihtimale değindi: 'Buna hiçbir koşulda izin verilemeycek'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da BRICS ülkelerinden basın kuruluşlarının temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

FİLİSTİN AÇILAMASI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı BRICS zirvesine beklediklerini dile getiren Putin, bölgedeki gelişmeleri kendisiyle istişare edeceğini söyledi.

İsrail yönetiminin, Filistinlilerin belirli temel ihtiyaçlarının karşılanması halinde bölgedeki sorunun çözülebileceğine dair görüşler ifade ettiğini aktaran Putin, "Bu imkansız bence ve bunu İsrail’deki ortaklarımıza da söyledim, Filistin konusu sadece ekonomi üzerinden çözülemez." diye konuştu.

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Söz konusu sorunun içinde tarihi ve manevi konuların da bulunduğunu vurgulayan Putin, "Belirli topraklarda yaşayan insanların özlemleriyle ilgili konular da var ve burada konu çok daha derin ve daha karmaşıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Filistin konusunda Orta Doğu Dörtlüsü’nün çalışmalar yaptığını ancak ABD’nin adımları nedeniyle bu sürecin başarısız olduğunu anlatarak, "Buna geri dönmemiz gerekiyor. O toprakları nasıl tekrar inşa edeceğimizi, buraları terk eden insanları nasıl geri döndürebileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Filistinliler o toprakları terk etmeyecekler, orası onların toprakları, bunu anlamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği döneminden bu yana Rusya’nın Filistin konusunda geleneksel bir yaklaşıma sahip olduğunu vurgulayan Putin, "Bunu tekrar söylüyorum, Filistin sorununu çözmenin temel yolu tam teşekküllü bir Filistin devleti kurmaktır." dedi.

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"UYGUN YANIT VERİLİR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin nükleer silah edinebileceklerine yönelik açıklamalarını değerlendiren Putin, "bunun bir başka kışkırtma" olduğunu söyledi.

Dünyada "elit" silahları üretmenin artık zor olmadığına dikkati çeken Putin, "Ukrayna’nın bunu (nükleer silah üretimi) yapabilecek durumda olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bu tehlikeli bir kışkırtma ve bu yönde atılacak her adım benzer bir tepki alacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Putin, Ukrayna’daki mevcut siyasi yönetimin buna benzer açıklamaları daha önce de yaptığına işaret ederek, "Böyle bir tehdit, Rusya’dan uygun bir yanıtın verilmesine yol açacaktır. Rusya, bunun olmasına hiçbir koşulda izin vermeyecektir." şeklinde konuştu.

Ukrayna konusunda barış görüşmelerine açık olduklarını dile getiren Putin, görüşmelerin İstanbul'da 2022'de imzalanan belgelerin temelinde gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

İSRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İran ile İsrail arasında artan askeri gerginliğe dair de değerlendirmelerde bulunan Putin, iki ülke ile de temas halinde olduklarını söyledi.

"Sonu gelmeyen karşılıklı saldırıların" sona ermesini istediklerini belirten Putin, "Ancak yanıt daima tarafların fedakarlık yapabilecekleri noktaları bulmasından geçiyor. Mevcut durumda bu mümkün mü? Bence ne kadar zor olsa da cevabım evet." dedi.

Putin, tarafların talep etmesi halinde Rusya’nın da gerilimin düşürülmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

BRICS

BRICS’in dünya ekonomisinin itici gücü olduğunu söyleyen Putin, "BRICS ülkelerinin ekonomik büyümesi giderek daha fazla dış etkenlere ve müdahalelere korunaklı hale gelecek." ifadesini kullandı.

Putin, 30 ülkenin BRICS’le işbirliği kurmak istediğini belirterek, "Kapılarımız açık, kimseyi engellemiyoruz." dedi.

Genişlemenin yanı sıra yeni bir uluslararası ödeme sistemi konusunun da gelecek hafta düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi’nde ele alınacağına işaret eden Putin, "Bu mali bilgilerin merkez bankaları arasındaki transferine ilişkin bir sistem, SWIFT’in muadili, uluslararası ödemeleri sağlıyor." şeklinde konuştu.

BRICS nezdinde ortak bir para birimi oluşturulmasına yönelik sürecin ise henüz olgunlaşmadığını anlatan Putin, üye ülkeler arasındaki girişimlerin yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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