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Putin'e büyük şok! Açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

26.03.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası neredeyse tüm dünyada tepkilerin odağı haline gelen Putin, bu kez de dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'un odağındaydı. Rusya Merkez Bankası’nı hackleyen grup, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz..." mesajını bıraktı.

Rusya-Ukrayna savaşını başlatan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepkiler dinmiyor. Ukrayna'daki saldırıların başladığı ilk günden bu yana tüm dünyada tepkiyle karşılaşan Putin, şimdi de ünlü hacker grubu Anonymous'un hedefinde. Rusya Merkez Bankasını hackleyen grup, bir de Putin'e mesaj bıraktı...

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından Ukrayna’ya destek olmak için başta Kremlin olmak üzere birçok Rus devlet sitesini hackleyen uluslararası ünlü hacker grubu Anonymous, bu kez Rusya Merkez Bankası’nı hedef aldı.

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GİZLİ ANLAŞMALAR DAHİL 35 BİNDEN FAZLA BELGE

Gizli anlaşmalar da dahil 35 binden fazla belgeyi yayınlamaya başlayan Anonymous tarafından yapılan görüntülü açıklamada, bu dosyaların boyutunun 28 gigabayt olduğunu açıkladı. Anonymous, bazı internet siteleri üzerinden erişime açılan dosyalarda özel anlaşmalar da dahil çok önemli belgelerin olduğunun da altı çizildi.

PUTİN'LE İLGİLİ ÇOK SERT MESAJLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de sert mesajlar gönderen Anonymous, Rusya Merkez Bankası’nın hacklenmesine dair açıklamasında, "Selam Dünya vatandaşları. Putin, Rus halkını yıllardır açlığa sürüklüyor. Putin medyayı durdurdu ve muhalifleri cezalandırdı. O, Kremlin’in odalarında eğlenirken, Rusya halkı ekonomik olarak acı çekti. Vladimir Putin bir yalancı, bir diktatör, bir savaş suçlusu ve bir çocuk katilidir. Putin ve oligark arkadaşları, silah tüccarlarıyla birlikte dünyayı felakete sürüklüyor. Ukrayna’da Putin’in emriyle binlerce sivil ve masum insan öldürüldü. Yüz binlerce Ukraynalı yerinden edildi. Hastaneler, okullar ve sığınaklar bombalandı. Çocuklar ailelerini, aileler çocuklarını kaybetti. Vladimir Putin, Nijerya’da, Şili’de, Nikaragua’da diktatörlere ne yaptığımızı hatırla. İsrail’i, ABD’yi, Avrupa’yı, Master Card’ı, SARS’ı ve diğer tüm savaş destekçilerini nasıl cezalandırdığımızı hatırla" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR SIR GÜVENDE DEĞİLDİR, HER YERDEYİZ"

Açıklamanın devamında Rusya Devlet Başkanı Putin’e de mesaj gönderen Anonymous, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız. Şimdi. Rusya Merkez Bankası’na ait binlerce belgeyi, anlaşmaları, yazışmaları, para transferlerini, oligarklarınızın ticari sırlarını, halktan sakladığınız gerçek ekonomi raporlarını, diğer ülkelerle imzaladığınız ticaret anlaşmalarını, beyannamelerinizi, kayıtlı destekçilerinize ait bilgilerinizi, konferans videolarınızı ve kullandığınız programları paylaşıyoruz. NATO, ABD ve Avrupa Birliği (AB) yalancıdır. Sadece insanlığı köleleştirmek istiyorlar. Hepsinin kapalı kapılar ardında anlaşmaları var. Dünyanın her yerindeki masumlar yalnız değil. Biz siziz. Siz bizsiniz. Kontrolü elinize alın. Biz masumların yanındayız. Savaşa ve sömürüye izin vermeyiz. Biz Anonymous’uz. Biz birliğiz. Affetmeyiz. Unutmayız. Bizi bekleyin" dedi.

ENGELLEMELERE KARŞI FARKLI İNTERNET SİTELERİNE YÜKLENDİ

Anonymous, Rusya Merkez Bankası’na ait 35 binden fazla dosyayı internet siteleri üzerinden paylaşırken, olabilecek engellemelere karşı verilerin başka güvenli internet sitelerine de yüklendiği belirtildi. Anonymous’un paylaştığı internet siteleri üzerinden indirilen gizli belgelere birçok kişi ulaşmaya başlarken, içerikleri ile ilgili de ilgililerin çözümlemesine başlandığı öğrenildi. (İHA)

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