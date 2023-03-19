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Putin'in başını ağrıtan kararı destekledi: Biden'dan tansiyonu yükseltecek sözler! Çocuklar hakkındaki şüpheden sorumlu tutulmuştu

19.03.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaşın sürdüğü topraklarda Putin'in Ukrayna'daki çocukları yasa dışı yollarla Rusya'ya getirttiği şüpheleri sonrası Uluslararası Ceza Mahkemesinden gelen karar dikkat çekti. Rusya'dan gelen açıklamada karar yok sayılırken Putin'i kızdıracak bir açıklama ABD lideri Biden'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz semalarında İHA düşmesiyle iki ülke arasında gerilim yükselirken Biden'ın çıkışıyla tansiyon yeniden yükselecek...

Putin'in başını ağrıtan kararı destekledi: Biden'dan tansiyonu yükseltecek sözler! Çocuklar hakkındaki şüpheden sorumlu tutulmuştu

Dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında verilen yakalama kararını konuşurken ABD Devlet Başkanı Joe Biden, Rusya liderini küplere bindirecek bir çıkışa imza attı. Kararı desteklediğini vurgulayan Biden, Putin'in "açıkça" suç işlediğini öne sürerken "Sorun şu ki" diyerek mahkemenin uluslararası ölçekte tanınır olmadığına dikkat çekti.

"SORUN ŞU Kİ..."

Biden Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararına ilişkin Biden, "Bence haklı bir karar. Ancak sorun şu ki (UCM), bizim tarafımızdan da uluslararası ölçekte de tanınmıyor." dedi.

Biden, diğer taraftan, kararın önemli bir noktaya temas ettiğini belirterek, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin soruya, "Bariz bir şekilde savaş suçları işledi." yanıtını verdi.

Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta yapacakları görüşmeyle ilgili, görüşmeden çıkacak sonuca bakacaklarını söyleyen Biden, Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından ailesinin bazı üyelerinin Çin ile bağlantılı ödemeler yaptıkları iddialarının ise doğru olmadığını kaydetti.

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NE OLMUŞTU?

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

"KARARI ÖNEMSEMİYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında aldığı tutuklama kararının Rusya için önemsiz olduğunu söylemişti. Peskov, mahkemenin kararını hukuki olarak tanımadıklarını söyleyerek, "Rusya, bazı ülkeler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımıyor ve bu türden herhangi bir karar Rusya Federasyonu için hukuki açıdan önemsizdir" ifadelerini kullandı.

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(AA)

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