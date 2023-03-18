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  4. Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu

Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu

18.03.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken geçtiğimiz günlerde Rusya ait bir savaş uçağı, ABD'ye ait bir İHA'yı Karadeniz üzerinde düşürmüştü. Rusya ve ABD'yi karşı karşıya getiren olayda Moskova'nın enkazın yerini tespit ettiği iddia edildi. Bu gelişme sonrasında ABD ve Rusya arasında zamana karşı yarış başladı. Rusya, enkazla birlikte ABD'nin askeri sırlarına erişmek isterken, ABD ise sırlarını korumanın peşinde ama iki süper güç enkaza ulaşmak için Türkiye'nin onayını almak zorunda.

Karadeniz'de iki süper güç ABD ve Rusya arasında zamana karşı bir yarış var. Rusya'nın düşürdüğü ABD İHA'sının yerini Rusya uydudan buldu. ABD'nin askeri sırlarını içinde barından enkaz Rusya açısından çok önemli. Moskova enkazı ele geçirmek, ABD ise sırlarını gizli tutmak istiyor ama iki süper güç enkaza ulaşmak için Türkiye'nin onayını almak zorunda.

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ZAMANA KARŞI YARIŞ

Geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ait savaş uçağı, Karadeniz üzerinde ABD'ye ait İHA'yı düşürdü. İddiaya göre Kremlin, İHA'ya ait enkazı Karadeniz'in 900 metre derinliğinde buldu. Pentagon o enkazın Rusya'nın eline geçmesinden korkuyor çünkü bütün askeri sırları çözülebilir. İki ülke enkaza ulaşabilmek için zamanla yarışıyor.

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ANKARA'NIN İZNİNE BAĞLI

Tv100 Ana Haber'de yer alan habere göre gözler Türkiye'de... Savaş gemilerinin enkaza ulaşabilmesi için boğazlardan geçmesi gerekiyor. Bu da Ankara'nın iznine bağlı. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle kapıları savaş gemilerine kapattı.

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