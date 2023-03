Putin'in çenesi sosyal medyayı karıştırdı! 3 fotoğrafta aynı noktayı işaret edip tek soru sordu: Zelenskiy'in 'öldü' iddiasından sonra...

Geçtiğimiz hafta Putin Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş, Putin'in bu ziyaretten fotoğrafları basına servis edilmişti. Ukraynalı siyasetçi Anton Gerashchenko, bu son ziyaretten bir fotoğrafla Putin'in 1 ay içinde çekilen başka 2 fotoğrafını kolaj haline getirerek sosyal medyadan kullanıcılarına tek bir soru sordu.

Putin'in dublör kullandığı iddiaları özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından sonra sık sık gündeme gelmişti. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy iddiaları bir adım daha ileriye taşıyarak Putin'in öldüğünü ima etmişti.

Gerashchenko ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dikkatleri Putin'in 1 ay içinde çekilen 3 fotoğrafında çenesindeki değişime çekti. Ukraynalı siyasetçi paylaşımına "Sizce hangisi gerçek olan?" sorusunu ekledi.

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE