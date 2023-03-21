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  4. Putin'in çenesi sosyal medyayı karıştırdı! 3 fotoğrafta aynı noktayı işaret edip tek soru sordu: Zelenskiy'in 'öldü' iddiasından sonra...

Putin'in çenesi sosyal medyayı karıştırdı! 3 fotoğrafta aynı noktayı işaret edip tek soru sordu: Zelenskiy'in 'öldü' iddiasından sonra...

21.03.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin'in zaman zaman öldüğü, parkinson hastalığına yakalandığı öne sürülürken Rusya lideri hakkında ortaya atılan en dikkat çekici iddialardan biri olarak dublör kullanması öne çıkıyor. Son olarak Ukraynalı siyasetçi Anton Gerashchenko'nun yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. O fotoğraflarda Putin'in çenesine ilişkin detay herkesi şaşırttı.

Putin'in çenesi sosyal medyayı karıştırdı! 3 fotoğrafta aynı noktayı işaret edip tek soru sordu: Zelenskiy'in 'öldü' iddiasından sonra...

Geçtiğimiz hafta Putin Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş, Putin'in bu ziyaretten fotoğrafları basına servis edilmişti. Ukraynalı siyasetçi Anton Gerashchenko, bu son ziyaretten bir fotoğrafla Putin'in 1 ay içinde çekilen başka 2 fotoğrafını kolaj haline getirerek sosyal medyadan kullanıcılarına tek bir soru sordu.

ZELENSKİY PUTİN'İN ÖLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Putin'in dublör kullandığı iddiaları özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından sonra sık sık gündeme gelmişti. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy iddiaları bir adım daha ileriye taşıyarak Putin'in öldüğünü ima etmişti.

Gerashchenko ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dikkatleri Putin'in 1 ay içinde çekilen 3 fotoğrafında çenesindeki değişime çekti. Ukraynalı siyasetçi paylaşımına "Sizce hangisi gerçek olan?" sorusunu ekledi.

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